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Головна Новини дня У Санкт-Петербурзі палає склад Ozon після атаки безпілотників

У Санкт-Петербурзі палає склад Ozon після атаки безпілотників

Ua ru
18 жовтня 2026 15:36
У Санкт-Петербурзі 18 жовтня палає склад Ozon після атаки безпілотників t.me/exilenova_plus
Наслідки атаки БпЛА у Санкт-Петербурзі. Фото: t.me/exilenova_plus

У Санкт-Петербурзі триває пожежа на логістичному складі компанії Ozon, який зазнав атаки безпілотників. Компанія підтвердила ураження об’єкта та повідомила, що товари з цього складу тимчасово недоступні для замовлення. Інформації про суму збитків наразі немає.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про пожежу на складі Ozon

Атакований розподільчий центр розташований у Колпінському районі Санкт-Петербурга, на Софійській вулиці. За даними російських медіа, це один із найбільш завантажених логістичних центрів Ozon у Північно-Західному регіоні Росії. Його площа сягає 79 тисяч квадратних метрів.

У компанії підтвердили, що склад загорівся після атаки безпілотників. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Які наслідки атаки

За повідомленням росЗМІ, працівників евакуювали ще до поширення пожежі. Водночас вогонь на об’єкті продовжує вирувати.

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Через ураження складу компанія зробила товари, які там зберігалися, недоступними для замовлення. Скільки продукції знищено та яких фінансових збитків зазнав Ozon, наразі невідомо.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України уразили місце запуску російських безпілотників на Донеччині. Операція була спрямована на зниження можливостей російських військ застосовувати ударні БпЛА.
Раніше Новини.LIVE писали, що безпілотники атакували в Санкт-Петербурзі дата-центр компанії VK і нафтотермінал. Ці об’єкти опинилися серед цілей атаки на території Росії.

Санкт-Петербург БпЛА руйнування удари по РФ Ozon
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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