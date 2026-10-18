В Санкт-Петербурге горит склад Ozon после атаки беспилотников
В Санкт-Петербурге продолжается пожар на логистическом складе компании Ozon, подвергшемся атаке беспилотников. Компания подтвердила поражение объекта и сообщила, что товары с этого склада временно недоступны для заказа. Информации о сумме ущерба пока нет.
Об этом сообщают российские СМИ, информирует Новини.LIVE.
Что известно о пожаре на складе Ozon
Подвергшийся атаке распределительный центр расположен в Колпинском районе Санкт-Петербурга, на Софийской улице. По данным российских СМИ, это один из самых загруженных логистических центров Ozon в Северо-Западном регионе России. Его площадь составляет 79 тысяч квадратных метров.
В компании подтвердили, что склад загорелся после атаки беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет.
Каковы последствия атаки
По сообщениям российских СМИ, сотрудников эвакуировали ещё до распространения пожара. В то же время огонь на объекте продолжает бушевать.
Из-за повреждения склада компания сделала товары, которые там хранились, недоступными для заказа. Сколько продукции уничтожено и какие финансовые убытки понес Ozon, пока неизвестно.
Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины нанесли удар по месту запуска российских беспилотников в Донецкой области. Операция была направлена на снижение возможностей российских войск применять ударные БПЛА.
Ранее Новини.LIVE писали, что беспилотники атаковали в Санкт-Петербурге дата-центр компании VK и нефтетерминал. Эти объекты оказались среди целей атаки на территории России.