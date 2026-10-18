Последствия атаки БПЛА в Санкт-Петербурге. Фото: t.me/exilenova_plus

В Санкт-Петербурге продолжается пожар на логистическом складе компании Ozon, подвергшемся атаке беспилотников. Компания подтвердила поражение объекта и сообщила, что товары с этого склада временно недоступны для заказа. Информации о сумме ущерба пока нет.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Что известно о пожаре на складе Ozon

Подвергшийся атаке распределительный центр расположен в Колпинском районе Санкт-Петербурга, на Софийской улице. По данным российских СМИ, это один из самых загруженных логистических центров Ozon в Северо-Западном регионе России. Его площадь составляет 79 тысяч квадратных метров.

В компании подтвердили, что склад загорелся после атаки беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет.

Каковы последствия атаки

По сообщениям российских СМИ, сотрудников эвакуировали ещё до распространения пожара. В то же время огонь на объекте продолжает бушевать.

Читайте также:

Из-за повреждения склада компания сделала товары, которые там хранились, недоступными для заказа. Сколько продукции уничтожено и какие финансовые убытки понес Ozon, пока неизвестно.

Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины нанесли удар по месту запуска российских беспилотников в Донецкой области. Операция была направлена на снижение возможностей российских войск применять ударные БПЛА.

Ранее Новини.LIVE писали, что беспилотники атаковали в Санкт-Петербурге дата-центр компании VK и нефтетерминал. Эти объекты оказались среди целей атаки на территории России.