Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Санкт-Петербурге горит склад Ozon после атаки беспилотников

В Санкт-Петербурге горит склад Ozon после атаки беспилотников

Ua ru
18 октября 2026 15:36
В Санкт-Петербурге 18 октября горит склад Ozon после атаки беспилотников t.me/exilenova_plus
Последствия атаки БПЛА в Санкт-Петербурге. Фото: t.me/exilenova_plus

В Санкт-Петербурге продолжается пожар на логистическом складе компании Ozon, подвергшемся атаке беспилотников. Компания подтвердила поражение объекта и сообщила, что товары с этого склада временно недоступны для заказа. Информации о сумме ущерба пока нет.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Что известно о пожаре на складе Ozon

Подвергшийся атаке распределительный центр расположен в Колпинском районе Санкт-Петербурга, на Софийской улице. По данным российских СМИ, это один из самых загруженных логистических центров Ozon в Северо-Западном регионе России. Его площадь составляет 79 тысяч квадратных метров.

В компании подтвердили, что склад загорелся после атаки беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет.

Каковы последствия атаки

По сообщениям российских СМИ, сотрудников эвакуировали ещё до распространения пожара. В то же время огонь на объекте продолжает бушевать.

Читайте также:

Из-за повреждения склада компания сделала товары, которые там хранились, недоступными для заказа. Сколько продукции уничтожено и какие финансовые убытки понес Ozon, пока неизвестно.

Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины нанесли удар по месту запуска российских беспилотников в Донецкой области. Операция была направлена на снижение возможностей российских войск применять ударные БПЛА.
Ранее Новини.LIVE писали, что беспилотники атаковали в Санкт-Петербурге дата-центр компании VK и нефтетерминал. Эти объекты оказались среди целей атаки на территории России.

Петербург БпЛА разрушения удары по РФ Ozon
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации