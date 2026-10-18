Пожар в Питере. Фото: соцсети

В ночь на 18 октября российский город Санкт-Петербург (Питер) подвергся массированной атаке дронов. Под ударом беспилотников оказался дата-центр "ВКонтакте", нефтяной терминал, и даже возможно подстанция. В связи с атакой россияне столкнулись с проблемами в интернете, перебоями с мобильной связью и даже без света.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на OSINT-паблики, российские Telegram-каналы и украинскую компанию Fire Point.

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Последствия атаки на Питер 18 октября

Судя по информации в пабликах, массированная атака на Питер началась примерно после двух часов ночи. Первым под удар попал нефтеналивной порт, в результате чего на объекте начался сильный пожар. Причем была информация, что возникло сразу несколько очагов возгорания.

Пожар в порту. Фото: скриншот

Ближе к утру украинская оборонно-промышленная компания Fire Point официально подтвердила, что Силы обороны Украины с помощью беспилотников FP-1 поразили Петербургский нефтяной терминал.

"Терминал является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов региона и обеспечивает прием, хранение и отгрузку нефтепродуктов, в том числе на экспорт. Его общая пропускная способность составляет 12,5 млн тонн в год. В результате попадания беспилотника на территории терминала зафиксирован пожар", — говорится в публикации в Telegram.

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Пост Fire Point. Фото: скриншот

После атаки на порт следующей целью дронов стал дата-центр (Центр обработки данных" компании VK. В результате этого россияне стали массово жаловаться на сбои в работе приложения "ВКонтакте". Компания уже официально подтвердила, что была совершена атака.

Также OSINT-паблики предполагают, что рядом с ЦОД VK под удар попала подстанция "Восточная". На этом фоне в городе частично пропал свет, при этом губернатор Александр Дрозденко утверждает, что перебои возникли из-за падения обломков на линии электропередачи. Также были предупреждения, что могут быть перебои с мобильной связью.

Еще в пабликах была информация, что один из беспилотников попал в вантовый мост через судоходный канал. Речь идет о части Западного скоростного диаметра — платной автомагистралям которая соединяет южную и северную части Питера. Известно, что этот мост длиною 620 метров соединяет острова Белый и Васильевский и имеет 8 полос движения. Степень повреждения объекта пока неизвестна.

Пост одного з OSINT-каналів. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, несколько дней назад Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновит удары по НПЗ России. Это произошло после того, как Москва не придерживались энергетического перемирия.

Также мы писали, что по словам бывшего спецпредставителя Трампа Кита Келлога, он бы спалил каждый российский НПЗ. Он подчеркнул, что Украина и дальше должна наносить удары.