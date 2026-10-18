Пожежа в Санкт-Петербурзі. Фото: соцмережі

У ніч на 18 жовтня російське місто Санкт-Петербург (Пітер) зазнало масованої атаки дронів. Під ударом безпілотників опинилися дата-центр «ВКонтакте», нафтовий термінал і, можливо, навіть підстанція. У зв’язку з атакою росіяни зіткнулися з проблемами в інтернеті, перебоями в роботі мобільного зв’язку та навіть відключенням електроенергії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на OSINT-пабліки, російські Telegram-канали та українську компанію Fire Point.

Реклама

Наслідки атаки на Санкт-Петербург 18 жовтня

Судячи з інформації в пабліках, масована атака на Санкт-Петербург почалася приблизно о другій годині ночі. Першим під удар потрапив нафтоналивний порт, внаслідок чого на об’єкті спалахнула сильна пожежа. Причому була інформація, що виникло одразу кілька осередків загоряння.

Пожежа в порту. Фото: скріншот

Ближче до ранку українська оборонно-промислова компанія Fire Point офіційно підтвердила, що Сили оборони України за допомогою безпілотників FP-1 вразили Петербурзький нафтовий термінал.

"Термінал є одним із найбільших нафтоналивних комплексів регіону та забезпечує прийом, зберігання й відвантаження нафтопродуктів, зокрема на експорт. Його загальна пропускна здатність становить 12,5 млн тонн на рік. У результаті влучання безпілотника на території терміналу зафіксовано пожежу", — йдеться у публікації в Telegram.

Читайте також:

Пост Fire Point. Фото: скріншот

Після атаки на порт наступною ціллю дронів став дата-центр (Центр обробки даних) компанії VK. У результаті цього росіяни почали масово скаржитися на збої в роботі додатка «ВКонтакте». Компанія вже офіційно підтвердила, що була здійснена атака.

Також OSINT-пабліки припускають, що поруч із ЦОД VK під удар потрапила підстанція "Східна". На цьому тлі в місті частково зникло світло, при цьому губернатор Олександр Дрозденко стверджує, що перебої виникли через падіння уламків на лінії електропередачі. Також були попередження, що можуть бути перебої з мобільним зв’язком.

Ще в пабліках з’явилася інформація, що один із безпілотників влучив у вантовий міст через судноплавний канал. Йдеться про частину Західного швидкісного діаметра — платну автомагістраль, яка з’єднує південну та північну частини Санкт-Петербурга. Відомо, що цей міст довжиною 620 метрів з’єднує острови Білий та Василівський і має 8 смуг руху. Ступінь пошкодження об’єкта поки що невідомий.

Допис одного з OSINT-каналів. Фото: скріншот

Як повідомляли Новини.LIVE, кілька днів тому Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відновить удари по нафтопереробних заводах Росії. Це сталося після того, як Москва не дотрималася енергетичного перемир’я.

Також ми писали, що, за словами колишнього спецпредставника Трампа Кіта Келлога, він би спалив кожен російський НПЗ. Він наголосив, що Україна й надалі має завдавати ударів.