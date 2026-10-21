Літак Су-30СМ. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Черняхівському районі Калінінградської області РФ розбився російський винищувач Су-30СМ. Обидва пілоти катапультувалися, однак отримали травми та були госпіталізовані до військового госпіталю.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про падіння Су-30СМ

За попередніми даними, обидва члени екіпажу вижили, але зазнали поранень. Їх доправили до військового госпіталю.

Відео з місця події поширюють у соціальних мережах. Судячи з оприлюднених кадрів, літак упав неподалік місцевого цвинтаря саме під час поховання, ймовірно, російського військовослужбовця.

Скільки коштує російський винищувач

За оцінкою Головного управління розвідки Міноборони України, орієнтовна вартість винищувача Су-30СМ становить 50 мільйонів доларів.

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Наразі в наданій інформації немає подробиць про причини аварії та обставини польоту літака.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 18 жовтня після атаки безпілотників у Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на складі російського маркетплейсу Ozon. Компанія повідомила про евакуацію працівників і відсутність постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що 15 жовтня Військово-морські сили ЗСУ заявили про ураження шести російських літаків Су-34М під час удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ. За даними українських військових, також було уражено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації.