Самолет Су-30СМ. Фото иллюстративное: российские СМИ

В Черняховском районе Калининградской области РФ разбился российский истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, однако получили травмы и были госпитализированы в военный госпиталь.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Новини.LIVE.

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Что известно о крушении Су-30СМ

По предварительным данным, оба члена экипажа выжили, но получили ранения. Их доставили в военный госпиталь.

Видео с места происшествия распространяется в социальных сетях. Судя по опубликованным кадрам, самолёт упал недалеко от местного кладбища именно во время похорон, вероятно, российского военнослужащего.

Сколько стоит российский истребитель

По оценке Главного управления разведки Минобороны Украины, ориентировочная стоимость истребителя Су-30СМ составляет 50 миллионов долларов.

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На данный момент в предоставленной информации нет подробностей о причинах аварии и обстоятельствах полёта самолёта.

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Также Новини.LIVE писали, что 15 октября Военно-морские силы ВСУ заявили о поражении шести российских самолетов Су-34М во время удара по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. По данным украинских военных, также было поражено техническое оборудование для обеспечения полётов авиации.