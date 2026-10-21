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Главная Новости дня Под Калининградом разбился российский истребитель Су-30СМ

Под Калининградом разбился российский истребитель Су-30СМ

Ua ru
21 октября 2026 16:07
В России 21 октября разбился истребитель Су-30СМ: оба пилота госпитализированы российские СМИ
Самолет Су-30СМ. Фото иллюстративное: российские СМИ

В Черняховском районе Калининградской области РФ разбился российский истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, однако получили травмы и были госпитализированы в военный госпиталь.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Новини.LIVE.

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Что известно о крушении Су-30СМ

По предварительным данным, оба члена экипажа выжили, но получили ранения. Их доставили в военный госпиталь.

Видео с места происшествия распространяется в социальных сетях. Судя по опубликованным кадрам, самолёт упал недалеко от местного кладбища именно во время похорон, вероятно, российского военнослужащего.

Сколько стоит российский истребитель

По оценке Главного управления разведки Минобороны Украины, ориентировочная стоимость истребителя Су-30СМ составляет 50 миллионов долларов.

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На данный момент в предоставленной информации нет подробностей о причинах аварии и обстоятельствах полёта самолёта.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 18 октября после атаки беспилотников в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на складе российского маркетплейса Ozon. Компания сообщила об эвакуации сотрудников и отсутствии пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что 15 октября Военно-морские силы ВСУ заявили о поражении шести российских самолетов Су-34М во время удара по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ. По данным украинских военных, также было поражено техническое оборудование для обеспечения полётов авиации.

истребитель война в Украине потери оккупантов пострадавшие удары по РФ
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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