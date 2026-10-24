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Главная Новости дня Усложнит производство ракет: ВСУ атаковали важные объекты РФ

Усложнит производство ракет: ВСУ атаковали важные объекты РФ

Ua ru
24 октября 2026 17:48
ВСУ нанесли удар по заводам РФ в Орле и Тольятти: что известно facebook.com/MinistryofDefence.UA
На территории РФ горят объекты после ударов ВСУ. Иллюстративное фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Силы обороны Украины нанесли удар по двум российским объектам, связанным с производством ракет и поставками сырья для военной промышленности. Под удар попали предприятие "Протон" в Орле, а также комбинат "Тольяттикаучук" в Тольятти.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины в субботу, 24 октября.

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Какие объекты РФ поразили военные ВСУ

По данным Минобороны Украины, украинские военные атаковали акционерное общество "Протон", расположенное в российском городе Орел. В ведомстве отметили, что удар должен затруднить производство российских ракет, которыми противник обстреливает украинские города.

Также Силы обороны нанесли удар по комбинату "Тольяттикаучук" в Тольятти. Предприятие производит синтетические каучуки, мономеры и высокооктановые присадки к бензину. Как подчеркнули в Минобороны, поражение этого объекта влияет на цепочку поставок сырья для ракетной программы России.

В Министерстве обороны Украины подчеркнули, что Силы обороны продолжают наносить удары по военной инфраструктуре противника, в частности по складам и базам беспилотников. В ведомстве отметили, что эти действия являются ответом на российские обстрелы украинских городов:

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"Продолжаем уничтожать склады и базы дронов врага. Делаем всё, чтобы в наших городах не звучали сирены. Это наш закономерный и жёсткий ответ на ежедневный террор!".

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Скриншот заявления Минобороны Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Калининградской области России разбился истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, но получили травмы и были госпитализированы в военный госпиталь. Причины аварии и обстоятельства падения самолета пока неизвестны, а его ориентировочная стоимость, по оценке ГУР Минобороны Украины, составляет 50 млн долларов.

Новини.LIVE писали, что 18 октября 2026 года в Санкт-Петербурге после атаки беспилотников вспыхнул пожар на логистическом складе компании Ozon. В компании подтвердили поражение объекта в Колпинском районе и сообщили, что товары с него временно недоступны для заказа.

Минобороны ВСУ обстрелы война в Украине Россия атака Силы обороны Украины удары по РФ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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