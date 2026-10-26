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Главная Новости дня Россию атаковали дроны: в Воронеже масштабный пожар и разрушения

Россию атаковали дроны: в Воронеже масштабный пожар и разрушения

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26 октября 2026 08:01
Взрывы и атака дронов в РФ: подробности о последствиях 26 октября социальная сеть Telegram
Дым от пожара в Воронеже. Фото: социальные сети

Российский город Воронеж подвергся атаке беспилотников, в результате которой произошло попадание в районе бизнес-центра «Галерея Чижова» и возникли пожары в жилых кварталах. В то же время в Свердловской области произошла масштабная авария, в результате которой сошли с рельсов 20 вагонов поезда и загорелись цистерны с топливом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Удар беспилотников по Воронежу

Более часа российский город Воронеж находился под массированной атакой неизвестных беспилотных летательных аппаратов. По информации OSINT-ресурсов, жители города сообщали о серии громких взрывов и наблюдали густой дым над городом. Один из дронов попал непосредственно возле местного бизнес-центра «Галерея Чижова».

Росія вибухи
Пожар в Воронеже. Фото: соцсети

Последствия налета затронули и гражданскую инфраструктуру. В жилых районах Воронежа вспыхнули пожары.

Воронеж удари дронами
Пожар в результате атаки дронов в Воронеже. Фото: соцсети

При этом местные жители массово жалуются на отсутствие какого-либо предупреждения об опасности, поскольку сирены воздушной тревоги перед началом взрывов так и не включились.

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Железнодорожная катастрофа в Свердловской области

Еще одно масштабное чрезвычайное происшествие произошло на территории Свердловской области Российской Федерации. Там потерпел крушение грузовой поезд, в результате чего двадцать вагонов сошли с рельсов.

Свердловська область зійшов поїзд
Масштабный пожар в результате аварии на железной дороге в Свердловской области. Фото: соцсети

По официальным данным, огонь охватил семь цистерн, наполненных топливом. Произошёл мощный взрыв, после которого в небо поднялся столб густого чёрного дыма. Из-за пожара и повреждений инфраструктуры движение поездов на участке между станциями Решети и Арамиль было полностью остановлено.

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Сообщение об аварии на железной дороге. Фото: скриншот

Официальные причины схода поезда с рельсов пока не разглашаются. По данным местных властей, жертв нет.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский предложил западным союзникам три четких сценария, при которых Украина готова прекратить атаки дронов на российские НПЗ. На фоне постоянных требований со стороны США прекратить атаки глава Украины выдвинул свои условия.

Пока партнеры взвешивают предложения, украинские силы обороны продолжают наносить удары по российскому военно-промышленному тылу. В ночь на 24 октября прицельные удары были нанесены по стратегическим заводам противника. Было повреждено научно-производственное предприятие «Протон» в Орле, которое производит электронику для ракетного вооружения, химический гигант "Тольяттикаучук" в Самарской области, поставляющий сырьё для оборонной промышленности, а также вражеский самолёт на военном аэродроме в Краснодарском крае.

пожар дроны Россия атака
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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