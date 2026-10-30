Дим у Новокуйбишевську в Росії. Фото: соцмережі

Вранці 30 жовтня дрони масовано атакували об'єкти російського ВПК. У Самарській області в Росії спалахнула пожежа на заводі компанії "Роснефть", де виробляють реактивне паливо для авіації. Тієї ж ночі в Брянській області під удар потрапило підприємство "Консервсушпрод", що годує російську армію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ та соцмережі, де росіяни публікували наслідки прильотів.

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Удар по нафтопереробному заводу в Самарській області

Ранок 30 жовтня у Самарській області Росії розпочався з вибухів. Близько о 06:00 місцева влада офіційно попередила про загрозу застосування безпілотників, призупинивши роботу регіонального аеропорту. Втім, як з'ясувалося згодом, атака на той момент уже перебувала в активній фазі.

Дим від пожежі на НПЗ. Фото: соцмережі

OSINT-дослідники підтвердили виникнення пожежі безпосередньо на території АТ "Новокуйбишевський нафтопереробний завод". Точне місце влучання наразі встановлюється, однак на кадрах помітно одразу кілька осередків займання.

Густий дим від масштабної пожежі в Самарській області. Фото: соцмережі

Атакований об'єкт має критичне значення для російського військово-промислового комплексу. З 2007 року підприємство належить до структури ПАТ "НК "Роснефть"", переробляючи близько 8,8 мільйона тонн нафти щорічно. У переліку послуг виробництва налічується від 20 до 30 видів продукції, серед яких нафтовий кокс, бітуми, дизельне паливо та бензин стандарту "Євро-5". Найважливішим продуктом заводу є реактивне паливо, яким регулярно постачають повітряно-космічні сили РФ.

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Пожежа на Новокуйбишевському НПЗ. Фото: соцмережі

Загалом Новокуйбишевськ є потужним нафтохімічним вузлом. Крім ураженого НПЗ, там на тій же території зосереджені потужності Новокуйбишевської філії ТОВ "Біаксплен", що виготовляє полімерні матеріали та вироби, ПАТ "Новокуйбишевський дослідний завод органічного синтезу "Волгасинтез"", ТОВ "Новокуйбишевський завод масел і присадок", АТ "Новокуйбишевська нафтохімічна компанія" та ТОВ "Новокуйбишевський завод каталізаторів". Наразі невідомо, яке саме підприємство зазнало руйнувань внаслідок атаки.

Варто зазначити, що Новокуйбишевськ і його ключовий нафтозавод вже не вперше стають мішенями атак. Попередній інцидент на нафтопереробному підприємстві фіксували 22 серпня. Згодом, 1 вересня, у самому місті фіксували пошкодження житлового будинку.

Найбільш результативною вважається весняна атака 18 квітня, коли після ударів українських сил завод був змушений повністю зупинити роботу двох установок первинної переробки нафти — АВТ-11 та АВТ-9.

Атака на харчову промисловість для забезпечення окупантів

Тієї ж ночі під прицілом безпілотників опинилася і Брянська область. У місті Стародуб невідомі дрони атакували потужності підприємства "Консервсушпрод". Цей завод є надзвичайно важливою ланкою тилового забезпечення окупаційних військ, оскільки спеціалізується на масштабному виробництві консервованих пайків для російської армії.

Новини.LIVE інформували, що в ніч на 29 жовтня дрони масовано атакували Росію. У Підмосков'ї через загрозу з неба закрили аеропорти, через що два пасажирські літаки з Туреччини розвернули просто в повітрі. Одночасно вибухи прогриміли в далекому Башкортостані, де було атаковане унікальне підприємство, яке виготовляє матеріали для бронежилетів.

Українські далекобійні удари по ворожому тилу стають регулярними. Днями раніше, 23 та 24 жовтня, Сили оборони відпрацювали по низці військових і промислових цілей у РФ. В Генштабі підтвердили ураження заводів в Орловській та Самарській областях, а також літака на аеродромі в Краснодарському краї.