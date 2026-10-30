Дым в Новокуйбышевске в России. Фото: социальные сети

Утром 30 октября дроны подвергли массированной атаке объекты российского ВПК. В Самарской области в России вспыхнул пожар на заводе компании "Роснефть", где производят реактивное топливо для авиации. В ту же ночь в Брянской области под удар попало предприятие "Консервсушпрод", снабжающее российскую армию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и соцсети, где россияне публиковали последствия ударов.

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Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области

Утро 30 октября в Самарской области России началось со взрывов. Около 06:00 местные власти официально предупредили об угрозе применения беспилотников, приостановив работу регионального аэропорта. Впрочем, как выяснилось впоследствии, атака на тот момент уже находилась в активной фазе.

Дым от пожара на НПЗ. Фото: соцсети

OSINT-исследователи подтвердили возникновение пожара непосредственно на территории АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод". Точное место попадания пока устанавливается, однако на кадрах заметно сразу несколько очагов возгорания.

Густой дым от масштабного пожара в Самарской области. Фото: соцсети

Атакованный объект имеет критическое значение для российского военно-промышленного комплекса. С 2007 года предприятие входит в структуру ПАО "НК "Роснефть", перерабатывая около 8,8 миллиона тонн нефти ежегодно. В перечне производимой продукции насчитывается от 20 до 30 видов, среди которых нефтяной кокс, битумы, дизельное топливо и бензин стандарта "Евро-5". Важнейшим продуктом завода является реактивное топливо, которым регулярно снабжаются воздушно-космические силы РФ.

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Пожар на Новокуйбышевском НПЗ. Фото: соцсети

В целом Новокуйбишевск является мощным нефтехимическим узлом. Помимо пострадавшего НПЗ, на той же территории сосредоточены мощности Новокуйбишевского филиала ООО "Биаксплен", производящего полимерные материалы и изделия, ПАО "Новокуйбишевский опытный завод органического синтеза "Волгасинтез", ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" и ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов". Пока неизвестно, какое именно предприятие пострадало в результате атаки.

Стоит отметить, что Новокуйбышевск и его ключевой нефтезавод уже не впервые становятся мишенями атак. Предыдущий инцидент на нефтеперерабатывающем предприятии был зафиксирован 22 августа. Впоследствии, 1 сентября, в самом городе были зафиксированы повреждения жилого дома.

Наиболее результативной считается весенняя атака 18 апреля, когда после ударов украинских сил завод был вынужден полностью остановить работу двух установок первичной переработки нефти — АВТ-11 и АВТ-9.

Атака на пищевую промышленность для обеспечения оккупантов

В ту же ночь под прицелом беспилотников оказалась и Брянская область. В городе Стародуб неизвестные дроны атаковали мощности предприятия "Консервсушпрод". Этот завод является чрезвычайно важным звеном тылового обеспечения оккупационных войск, поскольку специализируется на масштабном производстве консервированных пайков для российской армии.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 29 октября дроны массированно атаковали Россию. В Подмосковье из-за угрозы с неба закрыли аэропорты, из-за чего два пассажирских самолета из Турции развернули прямо в воздухе. Одновременно взрывы прогремели в далеком Башкортостане, где подверглось атаке уникальное предприятие, производящее материалы для бронежилетов.

Украинские удары на большие расстояния по вражескому тылу становятся регулярными. На днях, 23 и 24 октября, Силы обороны нанесли удары по ряду военных и промышленных целей в РФ. В Генштабе подтвердили поражение заводов в Орловской и Самарской областях, а также самолета на аэродроме в Краснодарском крае.