Пожар на объектах РФ. Иллюстративное фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Партизаны заявили о диверсии на электроподстанции в Ростовской области России. В результате инцидента была повреждена распределительная шкаф, обеспечивающая электроэнергией предприятие по производству твердого ракетного топлива. Комбинат производит топливо для реактивных систем залпового огня и других ракетных и авиационных систем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение украинского партизанского движения "Атеш" в четверг, 29 октября.

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Что известно о диверсии в Ростовской области

По информации "Атеш", инцидент произошел в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. На электроподстанции была повреждена распределительная шкаф, которая обеспечивает электроэнергией ФКП "Комбинат Каменский".

Это предприятие входит в состав военно-промышленного комплекса России и производит твердое ракетное топливо для реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", а также других ракетных и авиационных систем.

В "Атеш" отметили, что повреждение распределительного узла создает локальные проблемы в работе предприятия и требует времени для ремонта оборудования. По словам представителей движения, такие инциденты вызывают сбои в производственных цепочках и вынуждают специалистов завода восстанавливать оборудование вместо того, чтобы заниматься выпуском продукции.

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В партизанском движении также объяснили, как оценивают влияние подобных операций на российскую тыловую инфраструктуру, и подчеркнули, что продолжают выявлять и использовать её уязвимые места:

"Подобные точечные удары в тылу затрудняют логистику и работу предприятий, задействованных в обеспечении российской армии. Мы продолжаем выявлять и использовать уязвимые места в тыловой инфраструктуре, которая работает на войну.

Путин не планирует останавливать войну, несмотря на огромные потери, и проводит скрытую мобилизацию. Российскую армию и путинский режим необходимо остановить ради общего блага".

Скриншот сообщения "Атеш"/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 25 октября и в ночь на 26 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Среди целей — узел связи, пункты управления, мастерская беспилотников и склады материально-технических средств.

Новини.LIVE писали, что 24 октября и в ночь на 25 октября ВСУ нанесли удары по российским радиолокационным станциям, пунктам управления и командно-наблюдательному пункту. Удары были нанесены в Белгородской области РФ и на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. Также украинские военные атаковали места сосредоточения российских сил в районах Николаевки, Новоукраинки, Бердянска, Охримовки и Тарасовки.