Склады и мастерская БпЛА: ВСУ нанесли удар по ряду важных объектов РФ
Силы обороны Украины в очередной раз нанесли удары по военным объектам российской армии. Среди пораженных целей — узел связи, пункты управления, мастерская по обслуживанию беспилотников и склады материально-технических средств. Удары пришлись на объекты противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 26 октября.
Какие объекты российской армии поразили ВСУ
По данным Генштаба ВСУ, 25 октября и в ночь на 26 октября украинские военные поразили узел связи одного из подразделений армии РФ в районе Мелитополя Запорожской области. Это нарушает связь и управление войсками противника.
Также под удар попали пункты управления оккупантов в районе Мирнограда Донецкой области и населенного пункта Червоногирка Запорожской области. В результате российским войскам сложнее координировать действия подразделений на поле боя.
Кроме того, Силы обороны поразили пункт управления беспилотниками противника вблизи населенного пункта Вишневое и мастерскую БпЛА в районе Мелитополя в Запорожской области. Это снижает способность российских войск атаковать с помощью дронов позиции украинских защитников и прифронтовые населенные пункты.
Еще двумя целями стали склады материально-технических средств российской армии в районах населенных пунктов Комисаровка и Катериновка Луганской области. Уничтожение запасов затрудняет снабжение подразделений противника.
В Генеральном штабе ВСУ заявили, что работа по поражению ключевых военных целей РФ будет продолжаться:
"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины. Продолжение следует!".
Новини.LIVE сообщали, что 24 октября и в ночь на 25 октября Силы обороны Украины нанесли удары по радиолокационным станциям, пунктам управления и командно-наблюдательному пункту российской армии. Также украинские военные нанесли удары по местам сосредоточения оккупантов в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В Генштабе ВСУ отметили, что поражение РЛС создает пробелы в радиолокационном поле противника и расширяет возможности применения украинских беспилотников.
Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины поразили два российских объекта, связанных с производством ракет и поставками сырья для военной промышленности. Под удар попали предприятие "Протон" в Орле и комбинат "Тольяттикаучук" в Тольятти. В Минобороны Украины отметили, что атаки должны затруднить производство российских ракет и поставки сырья для ракетной программы РФ.