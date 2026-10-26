Пострадавшие объекты РФ. Иллюстративное фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Силы обороны Украины в очередной раз нанесли удары по военным объектам российской армии. Среди пораженных целей — узел связи, пункты управления, мастерская по обслуживанию беспилотников и склады материально-технических средств. Удары пришлись на объекты противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 26 октября.

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Какие объекты российской армии поразили ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, 25 октября и в ночь на 26 октября украинские военные поразили узел связи одного из подразделений армии РФ в районе Мелитополя Запорожской области. Это нарушает связь и управление войсками противника.

Также под удар попали пункты управления оккупантов в районе Мирнограда Донецкой области и населенного пункта Червоногирка Запорожской области. В результате российским войскам сложнее координировать действия подразделений на поле боя.

Кроме того, Силы обороны поразили пункт управления беспилотниками противника вблизи населенного пункта Вишневое и мастерскую БпЛА в районе Мелитополя в Запорожской области. Это снижает способность российских войск атаковать с помощью дронов позиции украинских защитников и прифронтовые населенные пункты.

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Еще двумя целями стали склады материально-технических средств российской армии в районах населенных пунктов Комисаровка и Катериновка Луганской области. Уничтожение запасов затрудняет снабжение подразделений противника.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что работа по поражению ключевых военных целей РФ будет продолжаться:

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины. Продолжение следует!".

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 24 октября и в ночь на 25 октября Силы обороны Украины нанесли удары по радиолокационным станциям, пунктам управления и командно-наблюдательному пункту российской армии. Также украинские военные нанесли удары по местам сосредоточения оккупантов в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В Генштабе ВСУ отметили, что поражение РЛС создает пробелы в радиолокационном поле противника и расширяет возможности применения украинских беспилотников.

Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины поразили два российских объекта, связанных с производством ракет и поставками сырья для военной промышленности. Под удар попали предприятие "Протон" в Орле и комбинат "Тольяттикаучук" в Тольятти. В Минобороны Украины отметили, что атаки должны затруднить производство российских ракет и поставки сырья для ракетной программы РФ.