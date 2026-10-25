Пострадали РЛС и пункты управления РФ — Генштаб

Столб дыма на территории РФ. Иллюстративное фото: Getty Images

Сообщается, что Силы обороны Украины 24 октября и в ночь на 25 октября нанесли удары по радиолокационным станциям российских войск, пунктам управления и командно-наблюдательному пункту РФ. Также украинские военные нанесли удары по местам сосредоточения российских личных составов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Силы обороны нанесли удары по объектам РФ 25 октября

Генштаб сообщил, что украинские военнослужащие поразили радиолокационные станции российских войск в районах населенных пунктов Гостищево и Курганное Белгородской области РФ. РЛС являются "глазами и ушами" вооруженных сил.

"Поражение РЛС создает пробелы в радиолокационном поле противника и расширяет возможности Сил обороны Украины применять беспилотные системы на всех уровнях", — написали в Генштабе.

Поражен пункт управления подразделения противника на временно оккупированной территории, в районе Тарасовки Запорожской области, а также командно-наблюдательный пункт в районе Голой Пристани в Херсонской области. По данным источника, такие удары нарушают управление войсками РФ и затрудняют координацию российских подразделений на поле боя.

Читайте также:

Также Силы обороны Украины атаковали места сосредоточения российских военных на ВОТ. Поражения зафиксированы в следующих районах:

Николаевка и Новоукраинка в Донецкой области;

Бердянск, Охримовка и Тарасовка Запорожской области.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", — подчеркнули в Генштабе.

Мы писали, что недавно Силы обороны Украины поразили два объекта РФ. Акционерное общество "Протон", расположенное в городе Орел, связано с производством ракет. Комбинат "Тольяттикаучук" занимается поставками сырья для военной промышленности.

Новини.LIVE сообщали, что атака Украины на РФ вызвала массовые задержки рейсов в аэропортах Москвы. Сообщается, что отменено или задержано более 210 рейсов, а российский сайт аэропорта столкнулся с техническим сбоем.