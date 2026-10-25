Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Генштаб сообщил о поражении РЛС и пунктов управления РФ

Генштаб сообщил о поражении РЛС и пунктов управления РФ

Ua ru
25 октября 2026 13:02
Пострадали РЛС и пункты управления РФ — Генштаб
Столб дыма на территории РФ. Иллюстративное фото: Getty Images

Сообщается, что Силы обороны Украины 24 октября и в ночь на 25 октября нанесли удары по радиолокационным станциям российских войск, пунктам управления и командно-наблюдательному пункту РФ. Также украинские военные нанесли удары по местам сосредоточения российских личных составов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

Силы обороны нанесли удары по объектам РФ 25 октября

Генштаб сообщил, что украинские военнослужащие поразили радиолокационные станции российских войск в районах населенных пунктов Гостищево и Курганное Белгородской области РФ. РЛС являются "глазами и ушами" вооруженных сил.

"Поражение РЛС создает пробелы в радиолокационном поле противника и расширяет возможности Сил обороны Украины применять беспилотные системы на всех уровнях", — написали в Генштабе.

Поражен пункт управления подразделения противника на временно оккупированной территории, в районе Тарасовки Запорожской области, а также командно-наблюдательный пункт в районе Голой Пристани в Херсонской области. По данным источника, такие удары нарушают управление войсками РФ и затрудняют координацию российских подразделений на поле боя.

Читайте также:

Также Силы обороны Украины атаковали места сосредоточения российских военных на ВОТ. Поражения зафиксированы в следующих районах:

  • Николаевка и Новоукраинка в Донецкой области;
  • Бердянск, Охримовка и Тарасовка Запорожской области.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", — подчеркнули в Генштабе.

Мы писали, что недавно Силы обороны Украины поразили два объекта РФ. Акционерное общество "Протон", расположенное в городе Орел, связано с производством ракет. Комбинат "Тольяттикаучук" занимается поставками сырья для военной промышленности.

Новини.LIVE сообщали, что атака Украины на РФ вызвала массовые задержки рейсов в аэропортах Москвы. Сообщается, что отменено или задержано более 210 рейсов, а российский сайт аэропорта столкнулся с техническим сбоем.

Генштаб ВСУ Россия атака Силы обороны Украины ВОТ удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации