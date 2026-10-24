Российский аэропорт. Фото: российские СМИ

После массированной атаки украинских беспилотников на Россию в московских аэропортах были задержаны или отменены более 210 рейсов. Наибольшие изменения в расписании зафиксировали в "Шереметьево", а сайт аэропорта "Домодедово" столкнулся с масштабным техническим сбоем.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Новини.LIVE.

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Какие проблемы возникли в аэропортах Москвы

На сайте аэропорта "Домодедово" возникли технические проблемы. Пользователям недоступны главная страница, онлайн-табло и большинство других сервисов. При этом покупка билетов, по имеющейся информации, остается доступной.

Больше всего задержек и отмен зафиксировали в "Шереметьево". Там изменения коснулись 65 вылетающих и 106 прилетающих рейсов. В аэропорту "Внуково" проблемы возникли примерно с 40 рейсами.

Пассажиры "Шереметьево" также сообщают о длительном ожидании в терминале D. По их словам, некоторые люди находятся там с 06:00, а рейсы переносят или отменяют.

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Официальных сообщений о закрытии московских аэропортов нет. Несмотря на большое количество пассажиров, ситуация в терминале, по их сообщениям, остается относительно спокойной. Также пассажиры предполагают, что международные рейсы продолжают выполняться, тогда как внутренние не отправляются.

Что известно об атаке на Россию 23–24 октября

Утром Министерство обороны России заявило, что российская противовоздушная оборона якобы сбила 616 украинских беспилотников авиационного типа.

По данным российского ведомства, дроны фиксировались над рядом регионов России, в частности над Московской областью, а также над оккупированным Крымом, Татарстаном и Краснодарским краем. Кроме того, о беспилотниках сообщалось над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 октября Силы обороны Украины поразили три объекта на территории России: комбинат "Тольяттикаучук", предприятие "Протон-Электротекс" в Орле и самолет на аэродроме "Ейск". По данным Генштаба ВСУ, пораженные предприятия связаны, в частности, с производством продукции для российского военно-промышленного комплекса.

Также Новини.LIVE писали 24 октября, что заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин рассказал о последствиях операции "Вивальди" для российских военных. Он объяснил, как украинская операция повлияла на моральный дух оккупантов и заставила российское командование реагировать на действия Сил обороны.