Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинская атака привела к массовым задержкам рейсов в аэропортах Москвы

Украинская атака привела к массовым задержкам рейсов в аэропортах Москвы

Ua ru
24 октября 2026 17:03
24 октября в московских аэропортах были задержаны и отменены более 210 рейсов российские СМИ
Российский аэропорт. Фото: российские СМИ

После массированной атаки украинских беспилотников на Россию в московских аэропортах были задержаны или отменены более 210 рейсов. Наибольшие изменения в расписании зафиксировали в "Шереметьево", а сайт аэропорта "Домодедово" столкнулся с масштабным техническим сбоем.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Какие проблемы возникли в аэропортах Москвы

На сайте аэропорта "Домодедово" возникли технические проблемы. Пользователям недоступны главная страница, онлайн-табло и большинство других сервисов. При этом покупка билетов, по имеющейся информации, остается доступной.

Больше всего задержек и отмен зафиксировали в "Шереметьево". Там изменения коснулись 65 вылетающих и 106 прилетающих рейсов. В аэропорту "Внуково" проблемы возникли примерно с 40 рейсами.

Пассажиры "Шереметьево" также сообщают о длительном ожидании в терминале D. По их словам, некоторые люди находятся там с 06:00, а рейсы переносят или отменяют.

Читайте также:

Официальных сообщений о закрытии московских аэропортов нет. Несмотря на большое количество пассажиров, ситуация в терминале, по их сообщениям, остается относительно спокойной. Также пассажиры предполагают, что международные рейсы продолжают выполняться, тогда как внутренние не отправляются.

Что известно об атаке на Россию 23–24 октября

Утром Министерство обороны России заявило, что российская противовоздушная оборона якобы сбила 616 украинских беспилотников авиационного типа.

По данным российского ведомства, дроны фиксировались над рядом регионов России, в частности над Московской областью, а также над оккупированным Крымом, Татарстаном и Краснодарским краем. Кроме того, о беспилотниках сообщалось над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 октября Силы обороны Украины поразили три объекта на территории России: комбинат "Тольяттикаучук", предприятие "Протон-Электротекс" в Орле и самолет на аэродроме "Ейск". По данным Генштаба ВСУ, пораженные предприятия связаны, в частности, с производством продукции для российского военно-промышленного комплекса.

Также Новини.LIVE писали 24 октября, что заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин рассказал о последствиях операции "Вивальди" для российских военных. Он объяснил, как украинская операция повлияла на моральный дух оккупантов и заставила российское командование реагировать на действия Сил обороны.

авиарейсы аэропорты Москва самолеты удары по РФ
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации