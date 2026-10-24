Російський аеропорт. Фото: росЗМІ

Після масованої атаки українських безпілотників на Росію в московських аеропортах затримали або скасували понад 210 рейсів. Найбільше змін у розкладі зафіксували в "Шереметьєво", а сайт аеропорту "Домодєдово" зіткнувся з масштабним технічним збоєм.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Новини.LIVE.

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Які проблеми виникли в аеропортах Москви

На сайті аеропорту "Домодєдово" виникли технічні проблеми. Користувачам недоступні головна сторінка, онлайн-табло та більшість інших сервісів. Водночас придбання квитків, за наявною інформацією, залишається доступним.

Найбільше затримок і скасувань зафіксували в "Шереметьєво". Там зміни торкнулися 65 рейсів на виліт і 106 на приліт. В аеропорту "Внуково" проблеми виникли приблизно з 40 рейсами.

Пасажири "Шереметьєво" також повідомляють про тривале очікування в терміналі D. За їхніми словами, деякі люди перебувають там із 06:00, а рейси переносять або скасовують.

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Офіційних повідомлень про закриття московських аеропортів немає. Попри велику кількість пасажирів, ситуація в терміналі, за їхніми повідомленнями, залишається відносно спокійною. Також пасажири припускають, що міжнародні рейси продовжують виконувати, тоді як внутрішні не відправляються.

Що відомо про атаку на Росію 23–24 жовтня

Вранці Міністерство оборони Росії заявило, що російська протиповітряна оборона нібито знешкодила 616 українських безпілотників літакового типу.

За даними російського відомства, дрони фіксували над низкою регіонів Росії, зокрема Московським регіоном, а також над окупованим Кримом, Татарстаном і Краснодарським краєм. Крім того, про безпілотники повідомляли над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 жовтня Сили оборони України уразили три об’єкти на території Росії: комбінат "Тольяттікаучук", підприємство "Протон-Електротекс" в Орлі та літак на аеродромі "Єйськ". За даними Генштабу ЗСУ, уражені підприємства пов’язані, зокрема, з виробництвом продукції для російського військово-промислового комплексу.

Також Новини.LIVE писали 24 жовтня, що заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін розповів про наслідки операції "Вівальді" для російських військових. Він пояснив, як українська операція вплинула на моральний стан окупантів і змусила російське командування реагувати на дії Сил оборони.