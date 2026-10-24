Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін. Фото: Віталій Павленко/АрміяInform

Після четвертого етапу наступальної операції "Вівальді" на Донеччині підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін оцінив її вплив на подальші дії російських військ. Він також звернув увагу на реакцію російських воєнних блогерів після подій на фронті.

Про це повідомив Жорін у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Максим Жорін про зрив планів РФ на Донеччині. Скриншот: t.me/MaksymZhorin

Що Жорін заявив про операцію "Вівальді"

Жорін написав, що українським військовим вдалося зірвати плани росіян щодо Краматорська та Слов'янська.

"Вони мріяли охопити міста в "клєшні" з подальшим вибиттям з цих населених пунктів українських сил. В ході операції "Вівальді" ми просто знищили одну з таких "клєшєнь". Як наслідок, не лише зупинили просування противника, а й відкинули його. Тепер росіяни у смузі відповідальності наших підрозділів думають вже не про наступальні дії, а лише про оборону", — резюмував заступник командира Третього армійського корпусу.

За словами Жоріна, після операції росіяни зосередилися на утриманні своїх позицій і спробах стабілізувати фронт.

Читайте також:

"І очевидно нанесли їм серйозний моральний удар, який можемо спостерігати в істериках різних "z-блогерів"", — повідомив він.

Які результати мала операція "Вівальді"

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час четвертого етапу операції "Вівальді" бійці Третього армійського корпусу звільнили три села та повернули під контроль України 101 квадратний кілометр території. Загалом за час операції українські військові звільнили 16 населених пунктів і повернули 277 квадратних кілометрів.

Також Новини.LIVE писали про те, що Третій армійський корпус може провести нові військові операції після успіху "Вівальді". Речник корпусу Олександр Бородін розповідав про можливі назви майбутніх операцій, які можуть отримати імена відомих композиторів.