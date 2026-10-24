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Главная Новости дня Нанесли им моральный удар: Жорин о последствиях операции "Вивальди" для россиян

Нанесли им моральный удар: Жорин о последствиях операции "Вивальди" для россиян

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24 октября 2026 16:48
Жорин заявил о срыве планов РФ в отношении Краматорска и Славянска Виталий Павленко/АрміяInform
Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Фото: Виталий Павленко/АрміяInform

После четвёртого этапа наступательной операции "Вивальди" в Донецкой области подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин оценил её влияние на дальнейшие действия российских войск. Он также обратил внимание на реакцию российских военных блогеров после событий на фронте.

Об этом сообщил Жорин в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Повідомлення Максима Жоріння про ситуацію на фронті
Максим Жорин о срыве планов РФ в Донецкой области. Скриншот: t.me/MaksymZhorin

Что Жорин заявил об операции "Вивальди"

Жорин написал, что украинским военным удалось сорвать планы россиян в районе Краматорска и Славянска.

"Они мечтали охватить города "клешней" с последующим вытеснением из этих населенных пунктов украинских сил. В ходе операции "Вивальди" мы просто уничтожили одну из таких "клешней". В результате мы не только остановили продвижение противника, но и отбросили его. Теперь россияне в зоне ответственности наших подразделений думают уже не о наступательных действиях, а только об обороне", — резюмировал заместитель командира Третьего армейского корпуса.

По словам Жорина, после операции россияне сосредоточились на удержании своих позиций и попытках стабилизировать фронт.

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"И, очевидно, нанесли им серьёзный моральный удар, что можно наблюдать по истерикам различных "z-блогеров"", — сообщил он.

Какие результаты принесла операция "Вивальди"

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ходе четвертого этапа операции "Вивальди" бойцы Третьего армейского корпуса освободили три села и вернули под контроль Украины 101 квадратный километр территории. Всего за время операции украинские военные освободили 16 населенных пунктов и вернули 277 квадратных километров.

Также Новини.LIVE писали о том, что Третий армейский корпус может провести новые военные операции после успеха "Вивальди". Пресс-секретарь корпуса Александр Бородин рассказывал о возможных названиях будущих операций, которые могут получить имена известных композиторов.

Донецкая область Максим Жорин наступление армия РФ операция "Вивальди"
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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