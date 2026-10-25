Уражено РЛС і пункти управління РФ - Генштаб

Стовп диму на території РФ. Ілюстративне фото: Getty Images

Повідомляється, що Сили оборони України 24 жовтня та в ніч проти 25 жовтня уразили радіолокаційні станції російського війська, пункти управління та командно-спостережний пункт РФ. Також українські військові завдали ударів по місцях зосередження російської живої сили.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

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Сили оборони військові уразили об’єкти РФ 25 жовтня

Генштаб повідомив, що українські військовослужбовці уразили радіолокаційні станції російського війська в районах населених пунктів Гостищево та Курганне Бєлгородської області РФ. РЛС є "очами та вухами" збройних сил.

"Ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та розширює можливості Сил оборони України застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях", — написали в Генштабі.

Уражено пункт управління підрозділу противника на тимчасово окупованій території, в районі Тарасівки Запорізької області, а також командно-спостережний пункт у районі Голої Пристані на Херсонщині. Згідно з джерелом, такі удари порушують управління військами РФ та ускладнює координацію російських підрозділів на полі бою.

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Також Сил оборони України атакували місця зосередження російських військових на ТОТ. Ураження зафіксували в таких районах:

Миколаївка та Новоукраїнка Донецької області;

Бердянськ, Охрімівка та Тарасівка Запорізької області.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України", — наголосили в Генштабі.

Ми писали, що нещодавно Сили оборони України уразили два об'єкти РФ. Акціонерне товариство "Протон", розташоване в місті Орел — пов'язане з виробництвом ракет. Комбінат "Тольяттікаучук" займається постачанням сировини для військової промисловості.

Новини.LIVE інформували, що атака України на РФ спричинила масовані затримки рейсів в аеропортах Москви. Повідомляється, що скасовано або затримано понад 210 рейсів, а російський сайт аеропорту зіштовхнувся з технічним збоєм.