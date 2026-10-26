Уражені об'єкти РФ. Ілюстративне фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Сили оборони України вкотре завдали ударів по військових об'єктах російської армії. Серед уражених цілей — вузол зв'язку, пункти управління, майстерня безпілотників і склади матеріально-технічних засобів. Удари припали на об'єкти противника в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у понеділок, 26 жовтня.

Реклама

Які об'єкти російської армії уразили ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня українські військові уразили вузол зв'язку одного з підрозділів армії РФ у районі Мелітополя Запорізької області. Це порушує зв'язок і управління військами противника.

Також під удар потрапили пункти управління окупантів у районі Мирнограда Донецької області та населеного пункту Червоногірка Запорізької області. Унаслідок цього російським військам складніше координувати дії підрозділів на полі бою.

Крім того, Сили оборони уразили пункт управління безпілотниками противника поблизу населеного пункту Вишневе та майстерню БпЛА в районі Мелітополя на Запоріжжі. Це зменшує спроможності російських військ атакувати дронами позиції українських захисників і прифронтові громади.

Читайте також:

Ще двома цілями стали склади матеріально-технічних засобів російської армії в районах населених пунктів Комісарівка та Катеринівка Луганської області. Знищення запасів ускладнює забезпечення підрозділів противника.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що робота над ураженням ключових військових цілей РФ триватиме:

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України. Далі буде!".

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 24 жовтня та в ніч проти 25 жовтня Сили оборони України уразили радіолокаційні станції, пункти управління та командно-спостережний пункт російської армії. Також українські військові завдали ударів по місцях зосередження окупантів у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. У Генштабі ЗСУ зазначили, що ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та розширює можливості застосування українських безпілотників.

Новини.LIVE писали, що Сили оборони України уразили два російські об’єкти, пов’язані з виробництвом ракет і постачанням сировини для військової промисловості. Під удар потрапили підприємство "Протон" в Орлі та комбінат "Тольяттікаучук" у Тольятті. У Міноборони України зазначили, що атаки мають ускладнити виробництво російських ракет і постачання сировини для ракетної програми РФ.