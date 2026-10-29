Пожежа на об'єктах РФ. Ілюстративне фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Партизани заявили про диверсію на електропідстанції в Ростовській області Росії. Унаслідок інциденту пошкоджено розподільну шафу, яка забезпечує електроенергією підприємство з виробництва твердого ракетного палива. Комбінат виготовляє паливо для реактивних систем залпового вогню та інших ракетних і авіаційних систем.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення українського партизанського руху Атеш у четвер, 29 жовтня.

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Що відомо про диверсію в Ростовській області

За інформацією "Атеш", інцидент стався в місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області. На електропідстанції пошкодили розподільну шафу, яка забезпечує електроенергією ФКП "Комбінат Каменський".

Це підприємство належить до військово-промислового комплексу Росії та виробляє тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", а також інших ракетних і авіаційних систем.

У "Атеш" зазначили, що пошкодження розподільного вузла створює локальні проблеми в роботі підприємства та потребує часу для ремонту обладнання. За словами представників руху, такі інциденти спричиняють збої у виробничих ланцюгах і змушують фахівців заводу відновлювати обладнання замість того, щоб займатися випуском продукції.

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У партизанському русі також пояснили, як оцінюють вплив подібних операцій на російську тилову інфраструктуру, та наголосили, що продовжують виявляти й використовувати її вразливі місця:

"Подібні точкові втручання в тилу ускладнюють логістику та роботу підприємств, задіяних у забезпеченні російської армії. Ми продовжуємо фіксувати та використовувати вразливі місця в тиловій інфраструктурі, яка працює на війну.

Путін не планує зупиняти війну, попри величезні втрати, і проводить приховану мобілізацію. Російську армію та путінський режим необхідно зупинити заради загального блага".

Скриншот повідомлення "Атеш"/Facebook

Новини.LIVE писали, що 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької та Луганської областей. Серед цілей — вузол зв’язку, пункти управління, майстерня безпілотників і склади матеріально-технічних засобів.

Новини.LIVE повідомляли, що 24 жовтня та в ніч проти 25 жовтня ЗСУ уразили російські радіолокаційні станції, пункти управління та командно-спостережний пункт. Удари завдали в Бєлгородській області РФ і на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Також українські військові атакували місця зосередження російських сил у районах Миколаївки, Новоукраїнки, Бердянська, Охрімівки та Тарасівки.