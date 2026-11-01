Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

В октябре украинские Силы обороны нанесли российской армии рекордные потери. За это время украинские защитники освободили больше территории, чем оккупанты смогли захватить. Также были зафиксированы рекордные суточные потери российских войск за весь период полномасштабной войны.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 1 ноября, сообщает Новини.LIVE.

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Какие потери понесла Россия в октябре

Владимир Зеленский сообщил, что в течение октября украинские Силы обороны нанесли российской армии самые большие потери с начала полномасштабного вторжения. По его словам, речь идет о 54 400 российских военных, убитых или тяжелораненых за месяц. Отдельно Зеленский назвал день, когда потери армии РФ были самыми большими за сутки.

"В октябре наши Силы обороны Украины нанесли врагу рекордные потери и вернули больше территорий, чем российские оккупанты смогли захватить.

За один месяц Россия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 своих военнослужащих. Это рекорд за все месяцы полномасштабной войны. Есть рекорд и по суточным потерям: 2 250 человек армия РФ потеряла 21 октября", — сообщил глава государства.

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Сколько территорий освободили Силы обороны за октябрь

Зеленский также привёл результаты освобождения украинских территорий за месяц. По его данным, площадь возвращённой земли превысила территорию, которую за этот же период смогли захватить российские оккупанты. Президент уточнил, сколько квадратных километров удалось освободить:

"Важно, что мы продолжаем возвращать своё. За октябрь Силы обороны освободили 96,2 квадратных километра украинской земли, что на 10,4 квадратных километра больше, чем оккупантам удалось захватить за это время".

Зеленский поблагодарил украинских военных

Отдельно президент поблагодарил всех защитников и защитниц, украинских воинов, бригады и подразделения за результаты боевых действий. Он подчеркнул, что Украина продолжает удерживать позиции и освобождать территории, а Россия несет потери.

"Благодарим всех защитников и защитниц, всех наших воинов, каждую бригаду, каждое подразделение за этот важный для страны результат. Россия терпит потери. Мы удерживаем позиции, освобождаем территории и делаем так, чтобы каждый день войны обходился агрессору как можно дороже.

Чтобы остановить эти безумные потери, России достаточно выбрать прекращение огня и дипломатию", — подчеркнул Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 1 ноября 2026 года Зеленский сообщил о поражении украинскими силами трёх объектов в Ростовской области РФ. Среди них — комбинат "Каменский", комплекс ПВО "Панцирь-С2" и командно-штабная машина системы С-400 "Триумф". Общую стоимость пораженных объектов противовоздушной обороны президент оценил примерно в 70 млн долларов.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 1 ноября беспилотники атаковали Кстовский нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" в Нижегородской области РФ, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Точное место поражения и тип примененного вооружения пока неизвестны, местные власти атаку не комментировали. На фоне инцидента Росавиация ввела ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода, а местные жители массово направились на АЗС, чтобы запастись топливом.