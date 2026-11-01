Пожар на объектах РФ в результате ударов БпЛА. Иллюстративное фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Украинские войска продолжают наносить удары по военным и промышленным объектам России. В Ростовской области украинские защитники поразили предприятие российского оборонно-промышленного комплекса и два объекта противовоздушной обороны. Общую стоимость пораженных объектов ПВО оценивают примерно в 70 млн долларов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 1 ноября, пишет Новини.LIVE.

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Что поразили украинские силы в Ростовской области

По словам Владимира Зеленского, под удар Сил обороны Украины попал комбинат "Каменский" — предприятие российского оборонно-промышленного комплекса,занимающееся производством ракет. Кроме того, украинские силы поразили комплекс "Панцирь-С2" и командно-штабную машину системы С-400 "Триумф".

Глава государства уточнил, что общая стоимость пораженных объектов противовоздушной обороны составляет около 70 млн долларов.

Президент также поблагодарил украинских военных, принявших участие в операции, и подчеркнул, что Украина продолжает защищаться от российской агрессии:

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"Спасибо воинам СБУ и другим подразделениям Сил обороны за меткость! Мы справедливо защищаемся от российской агрессии и делаем все, чтобы ограничить возможности России продолжать её".

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 ноября дроны атаковали Кстовский нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" в Нижегородской области РФ. После взрывов на предприятии вспыхнул масштабный пожар, однако точное место попадания пока не установлено. На фоне атаки Росавиация ввела ограничения в работе аэропорта Нижнего Новгорода, а местные жители массово направились на АЗС, чтобы запастись топливом.

Новини.LIVE писали, что операторы Центра спецопераций "Альфа" СБУ за неделю поразили 3 198 российских военных — это рекордный показатель подразделения за такой период. По проверенным данным спецназовцев, 2 146 оккупантов погибли, ещё 1 052 получили ранения. В СБУ подчеркнули, что речь идёт о наибольшем количестве поражённой живой силы противника за неделю.