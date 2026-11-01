Пожежа на об'єктах РФ в результатів ударів БпЛА. Ілюстративне фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Українські сили продовжують завдавати ударів по військових і промислових об’єктах Росії. У Ростовській області українські захисники уразили підприємство російського оборонно-промислового комплексу та два об’єкти протиповітряної оборони. Загальну вартість уражених об’єктів ППО оцінюють приблизно у 70 млн доларів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у неділю, 1 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Що уразили українські сили в Ростовській області

За словами Володимира Зеленського, під удар Сил оборони України потрапив комбінат "Каменський" — підприємство російського оборонно-промислового комплексу, залучене до виробництва ракет. Крім того, українські сили уразили комплекс "Панцир-С2" та командно-штабну машину системи С-400 "Тріумф".

Глава держави уточнив, що загальна вартість уражених об’єктів протиповітряної оборони становить близько 70 млн доларів.

Президент також подякував українським військовим, які долучилися до операції, та наголосив, що Україна продовжує захищатися від російської агресії:

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"Дякую воїнам СБУ та іншим складовим Сил оборони за влучність! Справедливо захищаємося від російської агресії та робимо все, щоб зменшити можливості Росії її продовжувати".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 1 листопада дрони атакували Кстовський нафтопереробний завод компанії "Лукойл" у Нижньогородській області РФ. Після вибухів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, однак точне місце ураження поки не встановлено. На тлі атаки Росавіація запроваджувала обмеження в роботі аеропорту Нижнього Новгорода, а місцеві жителі масово попрямували на АЗС, щоб запастися пальним.

Новини.LIVE писали, що оператори Центру спецоперацій "Альфа" СБУ за тиждень уразили 3 198 російських військових — це рекордний показник підрозділу за такий період. За верифікованими даними спецпризначенців, 2 146 окупантів загинули, ще 1 052 дістали поранення. У СБУ наголосили, що йдеться про найбільшу кількість ураженої живої сили противника за тиждень.