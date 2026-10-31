Бійці спецпідрозділу "Альфа" СБУ під час бойового завдання. Ілюстративне фото: facebook.com/soc.a.team

Оператори Центру спецоперацій "Альфа" СБУ за тиждень знешкодили 3198 російських військових. Це рекордний показник підрозділу за кількістю ураженої живої сили противника за такий короткий період. За верифікованими даними спецпризначенців, більшість уражених окупантів загинули.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на СБУ у суботу, 31 жовтня.

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Бійці "Альфа" за тиждень знешкодила понад три тисячі окупантів

За інформацією СБУ, оператори Центру спецоперацій "Альфа" зафіксували 3 198 уражених російських військових за тиждень. З них 2146 окупантів загинули, ще 1052 отримали поранення.

У спецпідрозділі наголосили, що це рекордний результат за кількістю ураженої живої сили противника за такий короткий період.

"Альфа" СБУ встановлює рекорди: понад 3 000 "відмінусованих" окупантів за тиждень. Оператори Центру спецоперацій "Альфа" СБУ знешкодили 3 198 російських військових. Це рекордний показник для наших спецпризначенців за кількістю ураженої живої сили противника за такий короткий період. За верифікованими даними спецпідрозділу: 2 146 окупантів — убито, 1 052 — поранено", — йдеться у повідомленні СБУ.

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Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що вранці 31 жовтня в російській Уфі, розташованій приблизно за 1400 км від кордону з Україною, пролунали вибухи в промисловій зоні. Місцеві моніторингові канали повідомили про атаку ударних безпілотників і роботу російської ППО, водночас у Башкортостані оголосили безпілотну небезпеку. Через загрозу дронів в аеропорту Уфи обмежили приймання та відправлення літаків, інформації про постраждалих і руйнування немає.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявив про плани України збільшити дальність ударів по російських об’єктах. За його словами, українські дрони й ракети вже можуть діставати цілі від Ямалу до Західного Сибіру, однак їхню дальність планують розширювати. Також Україна масштабуватиме підрозділи СБУ, зокрема Центр спецоперацій "Альфа", розвідки та інші складові Сил оборони, які проводять далекобійні операції.