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Главная Новости дня Более трех тысяч оккупантов за неделю: рекорд "Альфы" СБУ

Более трех тысяч оккупантов за неделю: рекорд "Альфы" СБУ

Ua ru
31 октября 2026 12:59
Альфа СБУ за неделю обезвредила более 3 тысяч военнослужащих РФ facebook.com/soc.a.team
Бойцы спецподразделения "Альфа" СБУ во время выполнения боевого задания. Иллюстративное фото: facebook.com/soc.a.team

Операторы Центра спецопераций "Альфа" СБУ за неделю обезвредили 3198 российских военнослужащих. Это рекордный показатель подразделения по количеству уничтоженной живой силы противника за столь короткий период. По проверенным данным спецназовцев, большинство пораженных оккупантов погибли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на СБУ в субботу, 31 октября.

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Бойцы "Альфа" за неделю обезвредили более трех тысяч оккупантов

По информации СБУ, операторы Центра спецопераций "Альфа" зафиксировали 3 198 пораженных российских военных за неделю. Из них 2 146 оккупантов погибли, еще 1 052 получили ранения.

В спецподразделении подчеркнули, что это рекордный результат по количеству пораженной живой силы противника за такой короткий период.

"Альфа" СБУ устанавливает рекорды: более 3 000 "уничтоженных" оккупантов за неделю. Операторы Центра спецопераций "Альфа" СБУ обезвредили 3 198 российских военнослужащих. Это рекордный показатель для наших спецназовцев по количеству уничтоженной живой силы противника за такой короткий период. По проверенным данным спецподразделения: 2 146 оккупантов — убиты, 1 052 — ранены", — говорится в сообщении СБУ.

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Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что утром 31 октября в российской Уфе, расположенной примерно в 1400 км от границы с Украиной, прогремели взрывы в промышленной зоне. Местные мониторинговые каналы сообщили об атаке ударных беспилотников и работе российской ПВО, при этом в Башкортостане объявили о беспилотной угрозе. Из-за угрозы дронов в аэропорту Уфы ограничили прием и отправку самолетов, информации о пострадавших и разрушениях нет.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил о планах Украины увеличить дальность ударов по российским объектам. По его словам, украинские дроны и ракеты уже могут достигать целей от Ямала до Западной Сибири, однако их дальность планируется увеличить. Также Украина будет расширять подразделения СБУ, в частности Центр спецопераций "Альфа", разведку и другие компоненты Сил обороны, которые проводят дальнобойные операции.

СБУ война в Украине ситуация на фронте потери оккупантов украинские военные удары по РФ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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