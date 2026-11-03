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Главная Новости дня Уиткофф назвал дату переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби

Уиткофф назвал дату переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби

Ua ru
3 ноября 2026 01:38
Уиткофф заявил, что переговоры Украины, США и России пройдут 10 и 11 ноября в Абу-Даби
Срочная новость

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. По его словам, на этой встрече стороны будут обсуждать вопросы деэскалации и безопасности после войны, а США выступят посредником в этих переговорах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его пост в соцсети Х.

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Что сказал Уиткофф о предстоящих переговорах в Абу-Даби

"Соединенные Штаты выступят посредниками в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией 10-11 ноября в Абу-Даби, продвигая миссию президента Трампа по прекращению войны", — заявил Уиткофф.

Он уточнил, что обсуждения будут сосредоточены на послевоенных мерах безопасности, деэскалации, гуманитарных миссиях и дальнейших шагах к миру.

Также Уиткофф добавил, что на этой неделе американские переговорщики встретятся в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО для обсуждения гарантий безопасности для Украины, послевоенной архитектуры безопасности Европы и экономических возможностей для поддержки восстановления Украины.

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"Мы рассчитываем на развитие прогресса, достигнутого в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, в направлении всеобъемлющего, прочного мирного соглашения, которое обеспечит долгосрочную безопасность для будущих поколений", — резюмировал спецпредставитель Трампа.

Новость дополняется...

США Украина Россия мирные переговоры Стив Виткофф
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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