Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розмовляє з міністром оборони Борисом Пісторіусом. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Лондон і Берлін терміново розробляють новий план забезпечення засобами ППО для захисту українського неба, який планують узгодити до найближчого "Рамштайну" у Брюсселі. Як заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, є жорсткий дефіцит комплексів Patriot, що надходять зі США.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на брифінг Бориса Пісторіуса.

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Дефіцит американських ракет та європейська ініціатива

Оскільки Сполучені Штати наразі передають замало зенітних ракетних систем Patriot та боєприпасів до них, європейські союзники змушені шукати альтернативні шляхи посилення захисту українських міст. В ЄС лідерство у пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони взяли на себе Німеччина та Велика Британія.

Оцінюючи можливості західних країн терміново надати озброєння з власних запасів, про що раніше просив президент Володимир Зеленський, очільник оборонного відомства ФРН вказав на об'єктивні логістичні та виробничі труднощі.

"Ситуація, як ви бачите, складна. Зі США надходить мало поповнень щодо систем Patriot і відповідних керованих ракет. Наше виробництво PAC-2 GEM-T у Німеччині лише розпочинається", — пояснив Борис Пісторіус на запитання журналістів.

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Підготовка до зустрічі у Брюсселі щодо постачання ракет для України

Зараз дипломатичні та оборонні відомства Берліна й Лондона працюють над створенням чіткої дорожньої карти. Очікується, що цей план дозволить найближчим часом залучити інших міжнародних партнерів до процесу передачі комплексів ППО.

Представити напрацьований документ планують до наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке має відбутися 17 листопада у Брюсселі.

Паралельно з німецькими колегами над цим питанням працюють представники Сполученого Королівства. За словами Стрітінга, наразі Велика Британія не лише ретельно вивчає власні спроможності щодо виділення додаткової військової допомоги, а й веде роботу із залучення до спільної ініціативи ширшого кола союзників.

Новини.LIVE інформували, що дефіцит ракет до систем Patriot став однією з головних проблем української ППО. Як пояснював радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов ("Флеш"), світове виробництво перехоплювачів PAC-3 просто не встигає за темпами, якими Росія випускає балістику. Окрім цього, американським заводам бракує необхідних деталей.

Ситуацію погіршило й те, що значні запаси боєприпасів пішли на конфлікти на Близькому Сході. За словами речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, там дорогі ракети масово витрачали навіть на збиття дешевих дронів, тоді як українські військові давно навчилися берегти снаряди й за допомогою мобільних засідок "блукаючих" систем захищатися значно економніше.

Щоб закрити небо перед зимою, Держдеп США схвалив продаж Україні 500 перехоплювачів PAC-3, а Київ звернувся до європейських союзників із проханням профінансувати цю угоду.

Проте поставки за цим контрактом можуть затягнутися на роки. Через це Володимир Зеленський неодноразово закликав Вашингтон знайти ракети негайно, адже запит Києва щодо постачання для Patriot та NASAMS залишався без відповіді цілий місяць.

Питання захисту міст стояло настільки гостро, що українська сторона навіть пропонувала компроміс. ЗСУ були готові припинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на додаткові комплекси Patriot або взаємне припинення атак на енергетику.