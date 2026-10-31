Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський назвав сильним рішення Державного департаменту США дозволити Україні купити 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot. Однак він наголосив, що ці поставки можуть розпочатися лише через кілька років, тому закликав американську сторону прискорити постачання, щоб Україна цією зимою мала змогу відбивати російську балістику.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.

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Що сказав Зеленський про постачання 500 ракет для Patriot

"Сильне рішення Держдепу США — дозволити Україні купити перехоплювачі для Patriot проти російської балістики. П’ятсот перехоплювачів PAC-3 — це суттєво, і вже скоро — цією зимою — це міг би бути дуже ефективний оборонний пакет. Проте визначено, що постачання може початись тільки за кілька років. Просимо Американських партнерів знайти рішення саме тоді, коли є реальна небезпека і реальна потреба у застосуванні PAC-3", — наголосив Зеленський у Telegram.

Український лідер зазначив, що наразі росіяни щодня атакують енергетику країни, і за останні два тижні було вже понад 30 ударів по дуже вагомих частинах енергомережі України.

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін саме зараз, напередодні зими, почав реалізовувати свою ударну операцію проти життєзабезпечення українських міст та громад. Мішенями ворога стають — електрика, опалення, водопостачання, мости та в цілому життя у населених пунктах.

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"Ми дійсно просили наших американських партнерів надати Україні зимовий пакет підтримки з розрахунку 100 перехоплювачів для Patriot на місяць. П’ятисот ракет вистачило б закрити наше небо найближчими місяцями — саме тоді, коли так важливо, щоб Україна була в сильній позиції на перемовинах і щоб у Росії но вийшло зламати життя в українських містах і громадах", — пише президент.

Він додав, що США, європейські партнери та інші партнери на своїх складах мають достатні запаси перехоплювачів PAC-3. Тож правильним шляхом було б надання цих ракет України зимою 2026-2027 років, а вже потім у наступних роках відновлювати арсеналу завдяки законтрактованому й оплаченому Україною та партнерами виробництву.

"Ми вдячні президенту Трампу. Важливо, що ми говорили про перехоплювачі PAC-3 нещодавно з держсекретарем Марко Рубіо. Україна вдячна Держдепартаменту США та загалом адміністрації США за дозвіл. Але ми просимо ухвалити рішення, які можуть гарантувати захист життя не післязавтра чи ще колись пізніше, а саме тоді, коли є загроза, — коли Росія вбиває і руйнує. Дякую усім, хто з Україною!", — резюмував Зеленський.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, 30 жовтня Держдепартамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot. Орієнтовна вартість закупівлі становить 2,1 млрд доларів.

Також ми писали, що за словами радника Зеленського Сергія "Флеша", Росія нарощує виробництво балістичних ракет. Водночас збільшенню виробництва ракет для Patriot заважає нестача комплектуючих.