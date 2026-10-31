Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение Государственного департамента США разрешить Украине приобрести 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot. Однако он подчеркнул, что эти поставки могут начаться только через несколько лет, поэтому призвал американскую сторону ускорить поставки, чтобы Украина этой зимой имела возможность отражать российские баллистические ракеты.

Об этом сообщает Новин.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента.

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Что сказал Зеленский о поставках 500 ракет для Patriot

"Сильное решение Госдепа США — разрешить Украине приобрести перехватчики для Patriot против российских баллистических ракет. Пятьсот перехватчиков PAC-3 — это существенно, и уже скоро — этой зимой — это мог бы быть очень эффективный оборонный пакет. Однако установлено, что поставки могут начаться только через несколько лет. Просим американских партнеров найти решение именно тогда, когда существует реальная опасность и реальная необходимость в применении PAC-3", — подчеркнул Зеленский в Telegram.

Украинский лидер отметил, что в настоящее время россияне ежедневно наносят удары по энергетике страны, и за последние две недели было уже более 30 ударов по очень важным участкам энергосети Украины.

По словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин именно сейчас, в преддверии зимы, начал осуществлять свою ударную операцию против жизнеобеспечения украинских городов и общин. Мишенями врага становятся — электричество, отопление, водоснабжение, мосты и в целом жизнь в населенных пунктах.

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"Мы действительно просили наших американских партнеров предоставить Украине зимний пакет поддержки из расчета 100 перехватчиков для Patriot в месяц. Пятисот ракет хватило бы, чтобы закрыть наше небо в ближайшие месяцы — именно тогда, когда так важно, чтобы Украина была в сильной позиции на переговорах и чтобы России не удалось нарушить жизнь в украинских городах и общинах", — пишет президент.

Он добавил, что США, европейские партнеры и другие партнеры имеют на своих складах достаточные запасы перехватчиков PAC-3. Поэтому правильным шагом было бы предоставление этих ракет Украине зимой 2026–2027 годов, а уже затем, в последующие годы, пополнение арсенала за счет производства, заказанного и оплаченного Украиной и партнерами.

"Мы благодарны президенту Трампу. Важно, что недавно мы обсуждали вопрос о перехватчиках PAC-3 с госсекретарем Марко Рубио. Украина благодарна Госдепартаменту США и в целом администрации США за разрешение. Но мы просим принять решения, которые могут гарантировать защиту жизни не послезавтра или еще когда-нибудь позже, а именно тогда, когда существует угроза, — когда Россия убивает и разрушает. Спасибо всем, кто с Украиной!", — подытожил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 30 октября Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot. Ориентировочная стоимость закупки составляет 2,1 млрд долларов.

Также мы писали, что, по словам советника Зеленского Сергея «Флеша», Россия наращивает производство баллистических ракет. В то же время увеличению производства ракет для Patriot мешает нехватка комплектующих.