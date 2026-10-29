Советник по вопросам технологических направлений обороны Сергей («Флеш») Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Производство ракет для перехвата баллистических целей в мире не успевает за потребностями противовоздушной обороны. Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" пояснил, что Россия наращивает производство баллистических ракет, тогда как быстро увеличить выпуск американских перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot мешает нехватка комплектующих.

Об этом Бескрестнов рассказал во время беседы с журналистами, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Почему миру не хватает ракет Patriot

Говоря о российском ракетном арсенале, Флеш упомянул ракеты "Искандер" и боеприпасы для комплексов С-400. По его словам, Россия смещает производственные приоритеты в пользу баллистических ракет.

Дополнительную нагрузку на производителей перехватчиков создает производство ракет в Северной Корее и Иране. Это усиливает потребность в средствах противодействия баллистическим ударам.

Однако быстро увеличить выпуск PAC-3 для Patriot сложно. Проблема не только в организации производства, но и в доступности необходимых деталей.

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"В мире наблюдается дефицит производственных мощностей. И это единственное, что нас ограничивает", — пояснил Бескрестнов.

Сможет ли Украина производить ракеты для Patriot

По мнению Флеша, Украина могла бы организовать узловую сборку ракет PAC-3. Для этого нужны лицензия и помощь международных партнеров.

Однако само разрешение на производство не решит проблему. Предприятия, поставляющие комплектующие, уже имеют заказы на годы вперед. Поэтому даже при наличии технологий Украина может столкнуться с нехваткой деталей.

Для увеличения выпуска перехватчиков необходимо наращивать производство ключевых компонентов. В частности, речь идет о системах наведения и двигателях.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия пытается ослабить экономику Украины ударами по городам, мостам, складам и критической инфраструктуре. Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" назвал эту тактику "войной городов" и предупредил о риске локальной катастрофы в украинском тылу.

Также Новини.LIVE писали о российских беспилотниках с искусственным интеллектом, которые могут самостоятельно находить и атаковать цели. Они ориентируются по изображению местности и распознают объекты без постоянного управления оператором. Из-за этого традиционные средства радиоэлектронной борьбы могут оказаться бесполезными против таких дронов.