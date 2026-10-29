Советник по вопросам технологических направлений обороны Сергей ("Флеш") Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Россия пытается разрушить экономический потенциал Украины, нанося удары по городам, мостам, складам и критически важной инфраструктуре. Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" назвал это "войной городов" и предупредил, что российские атаки могут привести к локальной катастрофе в тылу. Одной из главных проблем он считает нехватку ракет для перехвата баллистических целей.

Об этом Бескрестнов рассказал во время беседы с журналистами, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Почему Россия делает ставку на удары по городам

По словам Бескрестнова, ситуация на фронте остается стабильной. Даже дополнительная мобилизация людей в России, по его мнению, не станет решающей.

"Даже если они мобилизуют дополнительно 300 000 человек, это ничего не решает. Мы просто создадим больше FPV, сформируем больше экипажей, которые будут атаковать россиян", — заявил советник президента.

Вместе с тем главную угрозу он видит в том, что российские войска пытаются разрушить объекты, от которых зависит работа экономики.

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"Враг разрушает инфраструктуру, мосты, склады, чтобы разрушить экономику Украины", — пояснил Бескрестнов.

Он также обратил внимание на нехватку средств для борьбы с баллистическими ракетами. По словам советника, Россия производит таких ракет больше, чем в мире изготавливают ракет-перехватчиков для систем Patriot.

"Если мы добавим сюда ещё северокорейские ракеты, добавим ракеты, которые производит Иран, то мы понимаем, что в мире нужно увеличивать объёмы производства антибаллистических ракет PAC-3", — подчеркнул он.

Бескрестнов предупредил, что удары по гражданским объектам могут иметь серьезные последствия для украинцев.

"А вот если они устроят нам локальную катастрофу с жертвами среди гражданского населения, это станет проблемой для нас", — заявил советник президента.

Именно поэтому, по его словам, украинцев предупреждают о необходимости иметь запасы на случай чрезвычайных ситуаций.

Как искусственный интеллект помогает российским дронам

Еще одной угрозой Бескрестнов назвал развитие автономных беспилотников. По его словам, российские разработчики обучают дроны самостоятельно распознавать объекты и выбирать цели для атаки.

Беспилотник может получить задание найти железнодорожные пути, двигаться вдоль них и атаковать поезд.

"Можно сказать: ищи дорогу, далее двигайся над дорогой, ищи военную машину. Как только найдешь военную машину, бензовоз или грузовик, атакуй. И это будет происходить полностью автоматически", — пояснил эксперт.

Он добавил, что такие технологии уже применяются на российских беспилотниках. В частности, на Запорожском направлении, по его словам, ежедневно летают и атакуют десятки дронов "Молния".

Особую опасность представляют беспилотники, которые могут летать на малой высоте.

"Если этот дрон будет летать на высоте 20–30–40 метров над землей, нашим радиолокационным станциям будет очень трудно его увидеть и зафиксировать", — предупредил Бескрестнов.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Украина может вернуться к светомаскировке, как в 2022 году. Такой шаг может понадобиться, если Россия начнет массово использовать ударные беспилотники с оптической навигацией. Особенно это может касаться ночного освещения дорог и трасс, которые дроны способны использовать в качестве ориентиров.

Также Новини.LIVE писали о том, что советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов в интервью "Флеш" предупредил о подготовке России к зимним атакам. По его оценке, российское производство реактивных беспилотников типа Shahed достигает 3 тысяч единиц в месяц. Россия также пытается накопить дроны для дальнейших ударов.