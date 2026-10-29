Радник з питань технологічних напрямів оборони Сергій ("Флеш") Бескрестнов . Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Росія намагається зруйнувати економічний потенціал України ударами по містах, мостах, складах та критичній інфраструктурі. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" назвав це "війною міст" і попередив, що російські атаки можуть спричинити локальну катастрофу в тилу. Однією з головних проблем він вважає нестачу ракет для перехоплення балістичних цілей.

Про це Бескрестнов розповів під час розмови з журналістами, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Чому Росія робить ставку на удари по містах

За словами Бескрестнова, ситуація на фронті залишається стабільною. Навіть додаткова мобілізація людей у Росії, на його думку, не стане вирішальною.

"Навіть якщо вони мобілізують додатково 300 000 людей, це нічого не вирішує. Ми просто зробимо більше FPV, зробимо більше екіпажів, які будуть атакувати росіян", — заявив радник президента.

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Натомість головну загрозу він бачить в тому, що російські війська намагаються зруйнувати об'єкти, від яких залежить робота економіки.

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"Ворог руйнує інфраструктуру, мости, склади, аби зруйнувати економіку України", — пояснив Бескрестнов.

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Він також звернув увагу на нестачу засобів для боротьби з балістичними ракетами. За словами радника, Росія виробляє таких ракет більше, ніж у світі виготовляють ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

"Якщо ми додаємо сюди ще північнокорейські ракети, додаємо ракети, які виробляє Іран, то ми розуміємо, що у світі потрібно збільшувати кількість виробництва антибалістичних ракет PAC-3", — наголосив він.

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Бескрестнов застеріг, що удари по цивільних об'єктах можуть мати серйозні наслідки для українців.

"А от якщо вони зроблять нам цивільну локальну катастрофу, це буде проблема для нас", — заявив радник президента.

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Саме тому, за його словами, українців попереджають про необхідність мати запаси на випадок надзвичайних ситуацій.

Як штучний інтелект допомагає російським дронам

Ще однією загрозою Бескрестнов назвав розвиток автономних безпілотників. За його словами, російські розробники навчають дрони самостійно розпізнавати об'єкти та обирати цілі для атаки.

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Безпілотник може отримати завдання знайти залізничну колію, рухатися вздовж неї та атакувати поїзд.

"Можна сказати: шукай дорогу, далі рухайся над дорогою, шукай військову машину. Як знайдеш військову машину, або бензовоз, або фуру, атакуй. І це буде робитись повністю автоматично", — пояснив експерт.

Він додав, що такі технології вже застосовують на російських безпілотниках. Зокрема, на Запорізькому напрямку, за його словами, щодня літають і атакують десятки дронів "Молнія".

Окрему небезпеку становлять безпілотники, які можуть літати на малій висоті.

"Якщо цей дрон буде літати на 20–30–40 метрів над землею, нашим радіолокаційним станціям буде дуже важко його бачити і фіксувати", — застеріг Бескрестнов.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Україна може повернутися до світломаскування, як у 2022 році. Такий крок може знадобитися, якщо Росія почне масово використовувати ударні безпілотники з оптичною навігацією. Особливо це може стосуватися нічного освітлення доріг і трас, які дрони здатні використовувати як орієнтири.

Також Новини.LIVE писали про те, що радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" попередив про підготовку Росії до зимових атак. За його оцінкою, російське виробництво реактивних безпілотників типу Shahed сягає до 3 тисяч одиниць на місяць. Росія також намагається накопичувати дрони для подальших ударів.