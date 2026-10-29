Російські дрони. Фото: росЗМІ

Радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов "Флеш" заявив, що російські окупанти готують запаси дронів для зимових атак. Зокрема, на місяць країна-терористка виробляє до 3 тисяч реактивних безпілотників типу Shahed.

Про це радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов "Флеш" розповів у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Накопичення російських дронів

"Флеш" зазначив, що російські окупанти почали атакувати західні області Україні реактивними дронами.

"Тобто до цього вони почали з Києва, вони масово атакували Київ, зробили тут нам катастрофу. Зараз вони намагаються атакувати західні регіони, і так, і не тільки західні, інші регіони. І отак у Києві відчувається, що стало трошки тихіше. Ні. І також я по відсотку використання бачу, що вони дійсно намагаються зробити якийсь там запас, для того, щоб атакувати нас зимою", — каже радник президента з оборонних технологій.

За словами Бескрестнова, щомісяця Росія виробляє до 3 тисяч реактивних дронів типу "Шахед" і ще приблизно 700 безпілотників "Герань-5".

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Водночас російська сторона продовжує збільшувати обсяги виробництва та працює над створенням нових недорогих реактивних ракет.

"Це десятки тисяч на рік вони планують", — зауважив Бескрестнов.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Сергія Бескрестнова, російські окупанти вже використовують безпілотники зі штучним інтелектом, здатні самостійно виявляти цілі та завдавати по них ударів. Це створює додаткові труднощі для протидії дронам.

Крім того, Бескрестнов заявив, що швидкість російських безпілотників "Герань-5" може сягати 1000 км/год. Для порівняння, попередні моделі дронів противника розвивали швидкість близько 300 км/год.