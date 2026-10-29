Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Росія вже застосовує безпілотники зі штучним інтелектом, які можуть самостійно знаходити й атакувати цілі. Вони здатні орієнтуватися за зображенням місцевості без GPS і розпізнавати різні об’єкти без подальшого керування оператором. Через це традиційні засоби радіоелектронної боротьби можуть бути неефективними проти таких дронів.

Про це заявив радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш у коментарі журнаілстці Новини.LIVE Галині Остаповець у четвер, 29 жовтня.

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Російські дрони вже використовують штучний інтелект

За словами Сергія Бескрестнова, Росія активно розвиває автономні безпілотники, які використовують штучний інтелект для навігації та пошуку цілей. Такі технології вже застосовують на дронах "Молнія", V2U, "Ланцетах" та окремих модифікаціях "Гераней".

Один із напрямів розвитку цих технологій — оптична навігація. Безпілотники можуть орієнтуватися за зображенням місцевості, а не за сигналами GPS. Удень вони використовують візуальні орієнтири, а вночі можуть орієнтуватися, зокрема, за освітленням автомобільних трас.

Флеш пояснив, що такі можливості ускладнюють протидію безпілотникам за допомогою радіоелектронної боротьби (РЕБ). Якщо апарат орієнтується за зображенням місцевості, придушення сигналу GPS не завадить йому продовжувати навігацію.

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Як дрони зі ШІ самостійно знаходять цілі

Ще один напрям застосування штучного інтелекту — розпізнавання об’єктів і їхня подальша атака. Як пояснив Бескрестнов, безпілотнику можна задати завдання знайти залізничну колію, рухатися вздовж неї, виявити поїзд і атакувати локомотив. Інший варіант — пошук складських приміщень.

Для цього нейромережі навчають розпізнавати об’єкти за допомогою великих наборів зображень. За словами Флеша, такі дрони можуть виявляти скупчення людей і машин, склади та логістичні центри. Зокрема, безпілотник може розпізнати склад за його зовнішнім виглядом та наявністю вантажівок поблизу, після чого атакувати об’єкт без подальшого керування оператором.

Бескрестнов також звернув увагу на те, що російські канали поширюють заклики надсилати відеозаписи влучань Шахедів і пропонують за них гроші. На думку Флеша, ці матеріали потрібні росіянам для аналізу роботи систем візуальної навігації.

"Вони намагаються аналізувати, як працює їх візуальна навігація", — пояснив Бескрестнов, коментуючи збір таких записів.

Де вже атакують автономні безпілотники

За словами Флеша, на Запорізькому напрямку щодня фіксують десятки атак дронів "Молнія", які використовують відповідні технології. Також був випадок, коли безпілотник, запущений із Криму, самостійно знайшов і атакував українську портову інфраструктуру.

Окрему загрозу становить низька висота польоту таких апаратів. За оцінкою Бескрестнова, автономні дрони можуть летіти на висоті 20–40 метрів над землею, через що радіолокаційним станціям складніше їх виявляти та фіксувати.

Новини.LIVE інформували, що російські безпілотники "Герань-5" під час маневрування розганяються до 1000 км/год, повідомив радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов із позивним Флеш. Раніше російські "Герані-3" розвивали швидкість близько 280–300 км/год, тому Україні довелося шукати способи перехоплення швидших цілей. За словами Флеша, у технологічному протистоянні важливо випереджати противника та завчасно знаходити способи протидії його новим розробкам.

Новини.LIVE писали, що Флеш припустив, що Україна може повернутися до світломаскування через оснащення російських дронів системами оптичної навігації. Особливу увагу можуть приділити вуличному освітленню та освітленню доріг і трас уночі. За словами Флеша, на відміну від 2022 року, тепер до світломаскування доведеться підходити більш усвідомлено.

Новини.LIVE повідомляли, що Росія модернізує реактивні безпілотники, зменшуючи бойову частину, щоб звільнити місце для додаткового пального та збільшити дальність польоту до західних регіонів України. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, дрони запускають із великих військових аеродромів, які складно уразити. Повністю знищити пускові майданчики важко, оскільки росіяни можуть змінювати позиції та передислоковувати техніку.