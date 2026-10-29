Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Россия уже использует беспилотники с искусственным интеллектом, которые могут самостоятельно находить и атаковать цели. Они способны ориентироваться по изображению местности без GPS и распознавать различные объекты без дальнейшего управления со стороны оператора. Из-за этого традиционные средства радиоэлектронной борьбы могут оказаться неэффективными против таких дронов.

Об этом заявил советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в четверг, 29 октября.

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Российские дроны уже используют искусственный интеллект

По словам Сергея Бескрестнова, Россия активно развивает автономные беспилотники, которые используют искусственный интеллект для навигации и поиска целей. Такие технологии уже применяются на дронах "Молния", V2U, "Ланцетах" и отдельных модификациях "Гераней".

Одно из направлений развития этих технологий — оптическая навигация. Беспилотники могут ориентироваться по изображению местности, а не по сигналам GPS. Днем они используют визуальные ориентиры, а ночью могут ориентироваться, в частности, по освещению автомобильных трасс.

Флеш пояснил, что такие возможности затрудняют противодействие беспилотникам с помощью радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Если аппарат ориентируется по изображению местности, подавление сигнала GPS не помешает ему продолжать навигацию.

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Как дроны с ИИ самостоятельно находят цели

Еще одно направление применения искусственного интеллекта — распознавание объектов и их последующая атака. Как пояснил Бескрестнов, беспилотнику можно задать задачу найти железнодорожный путь, двигаться вдоль него, обнаружить поезд и атаковать локомотив. Другой вариант — поиск складских помещений.

Для этого нейросети обучают распознавать объекты с помощью больших наборов изображений. По словам Флеша, такие дроны могут обнаруживать скопления людей и машин, склады и логистические центры. В частности, беспилотник может распознать склад по его внешнему виду и наличию грузовиков поблизости, после чего атаковать объект без дальнейшего управления оператором.

Бескрестнов также обратил внимание на то, что российские каналы распространяют призывы присылать видеозаписи попаданий Шахедов и предлагают за них деньги. По мнению Флеша, эти материалы нужны россиянам для анализа работы систем визуальной навигации.

"Они пытаются проанализировать, как работает их визуальная навигация", — пояснил Бескрестнов, комментируя сбор таких записей.

Где уже атакуют автономные беспилотники

По словам Флеша, на Запорожском направлении ежедневно фиксируются десятки атак дронов "Молния", которые используют соответствующие технологии. Также был случай, когда беспилотник, запущенный из Крыма, самостоятельно обнаружил и атаковал украинскую портовую инфраструктуру.

Отдельную угрозу представляет низкая высота полёта таких аппаратов. По оценке Бескрестнова, автономные дроны могут лететь на высоте 20–40 метров над землёй, из-за чего радиолокационным станциям сложнее их обнаруживать и фиксировать.

Новини.LIVE сообщали, что российские беспилотники "Герань-5" во время маневрирования разгоняются до 1000 км/ч, сообщил советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". Ранее российские "Герани-3" развивали скорость около 280–300 км/ч, поэтому Украине пришлось искать способы перехвата более быстрых целей. По словам Флеша, в технологическом противостоянии важно опережать противника и заблаговременно находить способы противодействия его новым разработкам.

Новини.LIVE писали, что Флеш предположил, что Украина может вернуться к светомаскировке из-за оснащения российских дронов системами оптической навигации. Особое внимание могут уделить уличному освещению и освещению дорог и трасс ночью. По словам Флеша, в отличие от 2022 года, теперь к светомаскировке придется подходить более осознанно.

Новини.LIVE сообщали, что Россия модернизирует реактивные беспилотники, уменьшая боевую часть, чтобы освободить место для дополнительного топлива и увеличить дальность полета до западных регионов Украины. По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, дроны запускают с крупных военных аэродромов, которые сложно поразить. Полностью уничтожить пусковые площадки сложно, поскольку россияне могут менять позиции и передислоцировать технику.