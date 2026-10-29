Советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов "Флеш". Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Советник президента по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов сообщил "Флеш", что российские дроны типа "Герань-5" уже развивают скорость до 1000 километров в час. Ранее противник применял беспилотники, развивавшие скорость до 300 километров в час.

Об этом Сергей Бескрестнов рассказал "Флеш" в комментарии СМИ, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в четверг, 29 октября.

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Российские дроны

Бескрестнов напомнил, что дрон "Герань-3" развивал скорость 280–300 км/ч. Впоследствии россияне перешли на "Герань-4".

"Герань-4". Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

"Наши ребята построили перехватчики, которые работали против "шахедов" со скоростью до 300 км в час, но в одно мгновение это стало неактуально, и нам пришлось искать и заново создавать перехватчики, способные летать со скоростью 500–600–700 км в час. Это первая проблема", — говорит он.

Российский дрон типа Shahed. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Еще одной проблемой советник президента назвал то, что как минимум 7-8 производителей одновременно продемонстрировали летающие реактивные перехватчики, но впоследствии возникло очень много сложностей, над которыми нужно было работать. В частности, возникали вопросы по системе управления, масштабированию, использованию и прочему.

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По словам "Флеша", создать модель, которая быстро летает, — это лишь одна часть, а создать серийное изделие, которое будет очень легко использовать, — это совершенно другой вопрос.

Российский дрон "Бандероль". Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Дроны "Герань-5"

Бескрестнов отметил, что во время маневрирования российских "Гераней-5" фиксировалась скорость до 1000 километров в час.

"Герань-5". Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

"Они (россияне — ред.) постоянно пытаются сделать шаг, а мы ищем, как им ответить. Но я много раз говорю, что в этой технологической игре победить может только тот, кто будет думать на шаг впереди врага", — говорит "Флеш".

Россия непрерывно модернизирует беспилотные летательные аппараты, привлекая к их разработке десятки тысяч инженеров. Чтобы противостоять этой угрозе, Украине нужно не только развивать собственные технологии, но и опережать врага в темпах их совершенствования.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российские оккупанты продолжают испытывать реактивные беспилотники, пытаясь расширить географию воздушных атак. Запуски таких дронов осуществляются с крупных военных аэродромов, уничтожение которых представляет собой сложную задачу для ВСУ.

А пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко заявил, что российские оккупанты по-прежнему используют ретрансляторы, размещенные в Беларуси, для обеспечения работы беспилотников, которыми атакуют Украину.