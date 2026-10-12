Новый дрон-перехватчик сбил два реактивных беспилотника над Киевом

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что новый перехватчик уже сбивает реактивные дроны типа Shahed. В частности, первые боевые результаты уже зафиксированы в Киеве. Там удалось сбить две «Герани-5».

Об этом Михаил Федоров сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Перехватчики реактивных "шахедов"

"Вместе с Павлом Елизаровым, военными и инженерами создали новый дрон-перехватчик. От начала разработки до первых подтвержденных сбиваний — всего месяц", — отметил Федоров.

По его словам, экипажи Lasar’s Group опробовали возможности устройства в боевых условиях, уничтожив в течение нескольких дней два российских реактивных беспилотника типа "Герань-5", которые направлялись в сторону Киева. Скорость перехватчика позволяет сбивать реактивные дроны ещё до того, как они доберутся до города.

Испытания демонстрируют положительные результаты, однако работа над его усовершенствованием продолжается. Разработчики оптимизируют технологию и наращивают объемы производства.

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В перспективе систему планируют сделать полностью автономной, чтобы она самостоятельно обнаруживала российские беспилотники и перехватывала их без вмешательства оператора.

"Следующий шаг — расширить боевое применение дрона для защиты большего числа украинских городов. Реактивный перехватчик — лишь один из проектов. Вместе с командой продолжаем работать в Украине — уже в частном секторе. Объединяем сильных украинских инженеров, военный опыт и ресурсы", — отметил Федоров.

Параллельно команда работает над созданием новых решений и технологий, призванных усилить защиту воздушного пространства и поддержать украинских военных непосредственно на фронте.

"Наша миссия остается неизменной: выиграть войну за независимость и сохранить жизни людей. Создаем технологии и асимметричные решения, которые дают преимущество над врагом", — добавил Федоров.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на командира дивизиона перехватчиков 39-го зенитно-ракетного полка Сергея Минаева с позывным "Рамзес", украинская ПВО пока имеет ограниченные возможности для перехвата реактивных дронов. Для усиления противодействия требуется дальнейшее развитие средств перехвата и совершенствование соответствующих технологий.

А пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил об использовании украинских роботизированных комплексов для противодействия российским беспилотникам. По его словам, отдельные установки уже размещают на мостах, чтобы усилить защиту.