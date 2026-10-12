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Главная Новости дня Федоров: новый перехватчик уже сбивает реактивные дроны РФ

Федоров: новый перехватчик уже сбивает реактивные дроны РФ

Ua ru
12 октября 2026 17:58
Новый дрон-перехватчик сбил два реактивных беспилотника над Киевом
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что новый перехватчик уже сбивает реактивные дроны типа Shahed. В частности, первые боевые результаты уже зафиксированы в Киеве. Там удалось сбить две «Герани-5».

Об этом Михаил Федоров сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Перехватчики реактивных "шахедов"

"Вместе с Павлом Елизаровым, военными и инженерами создали новый дрон-перехватчик. От начала разработки до первых подтвержденных сбиваний — всего месяц", — отметил Федоров.

По его словам, экипажи Lasar’s Group опробовали возможности устройства в боевых условиях, уничтожив в течение нескольких дней два российских реактивных беспилотника типа "Герань-5", которые направлялись в сторону Киева. Скорость перехватчика позволяет сбивать реактивные дроны ещё до того, как они доберутся до города.

Испытания демонстрируют положительные результаты, однако работа над его усовершенствованием продолжается. Разработчики оптимизируют технологию и наращивают объемы производства.

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В перспективе систему планируют сделать полностью автономной, чтобы она самостоятельно обнаруживала российские беспилотники и перехватывала их без вмешательства оператора.

"Следующий шаг — расширить боевое применение дрона для защиты большего числа украинских городов. Реактивный перехватчик — лишь один из проектов. Вместе с командой продолжаем работать в Украине — уже в частном секторе. Объединяем сильных украинских инженеров, военный опыт и ресурсы", — отметил Федоров.

Параллельно команда работает над созданием новых решений и технологий, призванных усилить защиту воздушного пространства и поддержать украинских военных непосредственно на фронте.

"Наша миссия остается неизменной: выиграть войну за независимость и сохранить жизни людей. Создаем технологии и асимметричные решения, которые дают преимущество над врагом", — добавил Федоров.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на командира дивизиона перехватчиков 39-го зенитно-ракетного полка Сергея Минаева с позывным "Рамзес", украинская ПВО пока имеет ограниченные возможности для перехвата реактивных дронов. Для усиления противодействия требуется дальнейшее развитие средств перехвата и совершенствование соответствующих технологий.

А пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил об использовании украинских роботизированных комплексов для противодействия российским беспилотникам. По его словам, отдельные установки уже размещают на мостах, чтобы усилить защиту.

Михаил Федоров война Украина обстрелы ПВО реактивные дроны
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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