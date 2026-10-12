Новий дрон-перехоплювач збив два реактивні безпілотники над Києвом

Ексміністр оборони України Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що новий перехоплювач уже збиває реактивні дрони типу Shahed. Зокрема, перші бойові результати вже є в Києві. Там вдалося збити дві "Герані-5".

Про це Михайло Федоров повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Перехоплювачі реактивних "шахедів"

"Разом із Павлом Єлізаровим, військовими та інженерами створили новий дрон-перехоплювач. Від початку розробки до перших підтверджених збиттів — лише місяць", — зазначив Федоров.

За його словами, екіпажі Lasar’s Group випробували можливості в бойових умовах, знищивши протягом декількох днів два російські реактивні безпілотники типу "Герань-5", які прямували в бік Києва. Швидкість перехоплювача дає змогу збивати реактивні дрони ще до того, як вони дістануться міста.

Випробування демонструють позитивні результати, однак робота над його вдосконаленням триває. Розробники оптимізують технологію та нарощують обсяги виробництва.

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У перспективі систему планують зробити повністю автономною, щоб вона самостійно виявляла російські безпілотники та перехоплювала їх без втручання оператора.

"Наступний крок — масштабувати бойове застосування дрона для захисту більшої кількості українських міст. Реактивний перехоплювач — лише один із проєктів. Разом із командою продовжуємо працювати в Україні — уже в приватному секторі. Об’єднуємо сильних українських інженерів, військовий досвід і ресурси", — зазначив Федоров.

Паралельно команда працює над створенням нових рішень і технологій, покликаних посилити захист повітряного простору та підтримати українських військових безпосередньо на фронті.

"Наша місія залишається незмінною: виграти війну за незалежність і зберегти життя людей. Створюємо технології та асиметричні рішення, які дають перевагу над ворогом", — додав Федоров.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на командира дивізіону перехоплювачів 39-го зенітно-ракетного полку Сергія Мінаєва із позивним "Рамзес", українська ППО поки що має обмежені можливості для перехоплення реактивних дронів. Для посилення протидії потрібні подальший розвиток засобів перехоплення та вдосконалення відповідних технологій.

А речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про використання українських роботизованих комплексів для протидії російським безпілотникам. За його словами, окремі установки вже облаштовують на мостах, щоб посилити захист.