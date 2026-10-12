Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Федоров: новий перехоплювач вже збиває реактивні дрони РФ

Федоров: новий перехоплювач вже збиває реактивні дрони РФ

Ua ru
12 жовтня 2026 17:58
Новий дрон-перехоплювач збив два реактивні безпілотники над Києвом
Ексміністр оборони України Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що новий перехоплювач уже збиває реактивні дрони типу Shahed. Зокрема, перші бойові результати вже є в Києві. Там вдалося збити дві "Герані-5".

Про це Михайло Федоров повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Перехоплювачі реактивних "шахедів"

"Разом із Павлом Єлізаровим, військовими та інженерами створили новий дрон-перехоплювач. Від початку розробки до перших підтверджених збиттів — лише місяць", — зазначив Федоров.

За його словами, екіпажі Lasar’s Group випробували можливості в бойових умовах, знищивши протягом декількох днів два російські реактивні безпілотники типу "Герань-5", які прямували в бік Києва. Швидкість перехоплювача дає змогу збивати реактивні дрони ще до того, як вони дістануться міста.

Випробування демонструють позитивні результати, однак робота над його вдосконаленням триває. Розробники оптимізують технологію та нарощують обсяги виробництва.

Читайте також:

У перспективі систему планують зробити повністю автономною, щоб вона самостійно виявляла російські безпілотники та перехоплювала їх без втручання оператора.

"Наступний крок — масштабувати бойове застосування дрона для захисту більшої кількості українських міст. Реактивний перехоплювач — лише один із проєктів.  Разом із командою продовжуємо працювати в Україні — уже в приватному секторі. Об’єднуємо сильних українських інженерів, військовий досвід і ресурси", — зазначив Федоров.

Паралельно команда працює над створенням нових рішень і технологій, покликаних посилити захист повітряного простору та підтримати українських військових безпосередньо на фронті.

"Наша місія залишається незмінною: виграти війну за незалежність і зберегти життя людей. Створюємо технології та асиметричні рішення, які дають перевагу над ворогом", — додав Федоров.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на командира дивізіону перехоплювачів 39-го зенітно-ракетного полку Сергія Мінаєва із позивним "Рамзес", українська ППО поки що має обмежені можливості для перехоплення реактивних дронів. Для посилення протидії потрібні подальший розвиток засобів перехоплення та вдосконалення відповідних технологій.

А речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про використання українських роботизованих комплексів для протидії російським безпілотникам. За його словами, окремі установки вже облаштовують на мостах, щоб посилити захист.

Михайло Федоров війна Україна обстріли ППО реактивні дрони
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації