Пілоти Повітряних сил ЗСУ готуються до бойових вильотів. Фото: Getty Images

У Повітряних силах ЗСУ наразі немає масового некомплекту пілотів, які можуть бути залучені до роботи з дронами-перехоплювачами. Рівень укомплектованості становить понад 75%, а частину чинних пілотів планують перекваліфікувати для керування реактивними безпілотниками-перехоплювачами. Водночас основним викликом на цьому етапі у Повітряних силах називають не кількість пілотів, а технологічне забезпечення та наявність відповідних засобів.

Про це під час засідання ТСК заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко, передає Новини.LIVE.

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Дрони-перехоплювачі: Повітряні сили готують нових пілотів

За словами Черевашенка, українські військові вже провели роботу, щоб не допустити масового переведення пілотів до інших підрозділів Сил оборони.

"Масового некомплекту в нас зараз немає. Тому що ми непогано провели кампанії по недопущенню переведення пілотів або інших сил оборони, тому в нас десь відсоток укомплектованості більше 75%", — зазначив Черевашенко.

Водночас військовий визнав, що близько чверті необхідного особового складу поки немає. За його словами, після вирішення питання із засобами наступним викликом стане масштабування та забезпечення достатньої кількості пілотів.

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Наразі Повітряні сили розглядають можливість перекваліфікації частини вже наявних пілотів для роботи з реактивними дронами-перехоплювачами.

Крім того, військові планують залучати колишніх пілотів. Для цього використовують наявну базу даних та вже розпочали роботу щодо їхнього повернення до відповідних проєктів.

Як писали Новини.LIVE, Україна отримає 2 тисячі дронів-перехоплювачів "Барс" у межах спільної програми з Німеччиною. Фінансування виробництва та закупівлі цих систем забезпечить німецька сторона. Також Україна працює над малими ракетами для ураження повітряних цілей та розвиває програму автоматизованих турелей.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Росія лише за останній тиждень застосувала проти України понад 1900 ударних дронів, з яких понад 800 були реактивними. Також РФ випустила близько 1700 авіабомб і 25 ракет різних типів. Президент Володимир Зеленський заявив, що серед основних цілей російських атак залишаються житлові будинки та критична інфраструктура.