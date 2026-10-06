Дроны-перехватчики: Военно-воздушные силы готовят новых пилотов

Пилоты Воздушных сил ВСУ готовятся к боевым вылетам. Фото: Getty Images

В Воздушных силах ВСУ в настоящее время нет массовой нехватки пилотов, которые могли бы быть задействованы для работы с дронами-перехватчиками. Уровень укомплектованности составляет более 75%, а часть действующих пилотов планируется переквалифицировать для управления реактивными беспилотниками-перехватчиками. В то же время основной проблемой на данном этапе в Воздушных силах называют не количество пилотов, а технологическое обеспечение и наличие соответствующих средств.

Об этом во время заседания ВСК заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Юрий Черевашенко, передает Новини.LIVE.

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Дроны-перехватчики: Воздушные силы готовят новых пилотов

По словам Черевашенко, украинские военные уже провели работу, чтобы не допустить массового перевода пилотов в другие подразделения Сил обороны.

«Массовой нехватки личного состава у нас сейчас нет. Потому что мы неплохо провели кампании по недопущению перевода пилотов в другие подразделения Сил обороны, поэтому у нас уровень укомплектованности составляет более 75%», — отметил Черевашенко.

В то же время военный признал, что около четверти необходимого личного состава пока отсутствует. По его словам, после решения вопроса со средствами следующим вызовом станет наращивание численности и обеспечение достаточного количества пилотов.

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В настоящее время Воздушные силы рассматривают возможность переквалификации части уже имеющихся пилотов для работы с реактивными дронами-перехватчиками.

Кроме того, военные планируют привлекать бывших пилотов. Для этого используют имеющуюся базу данных и уже приступили к работе по их возвращению в соответствующие проекты.

Как писали Новини.LIVE, Украина получит 2 тысячи дронов-перехватчиков «Барс» в рамках совместной программы с Германией. Финансирование производства и закупки этих систем обеспечит немецкая сторона. Также Украина работает над малыми ракетами для поражения воздушных целей и развивает программу автоматизированных турелей.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Россия только за последнюю неделю применила против Украины более 1900 ударных дронов, из которых более 800 были реактивными. Кроме того, РФ сбросила около 1700 авиабомб и выпустила 25 ракет различных типов. Президент Владимир Зеленский заявил, что среди основных целей российских атак по-прежнему остаются жилые дома и критически важная инфраструктура.