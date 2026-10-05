Роботизовані турелі збивають дрони РФ: Ігнат розповів деталі

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про застосування українських роботизованих систем проти російських безпілотників. За його словами, частину таких установок уже розміщують на мостах, де вони мають допомагати захищати важливі об'єкти від атак з повітря.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Ігната в ефірі телемарафону.

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Роботизовані турелі працюють на мостах

Ігнат зазначив, що роботизовані турелі вже встановлюють на мостах. Водночас він закликав не публікувати фотографії зенітних установок "Гепард", розміщених на таких об'єктах.

За словами речника, після появи відповідних фото російські війська можуть атакувати мости, визначаючи їх як цілі.

Штучний інтелект зменшує людський фактор

Ігнат розповів, що під час використання турелей застосовують штучний інтелект та машинний зір. Це дає змогу автоматизувати частину процесів, пов'язаних із виявленням і супроводом повітряної цілі.

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Речник Повітряних сил також розповів про власне ставлення до можливостей такої технології:

"Є вже збиття реактивних "Гераней-5", я був скептиком, як це можливо, але застосування інноваційних технологій, ШІ, виключило людську помилку, технічні розрахунки, використання машинного зору", — сказав Ігнат.

Водночас він наголосив, що такі системи наразі мають невеликий радіус роботи. Основним засобом ураження в турелях є кулемет.

Як Україна розвиває ШІ-турелі

Раніше Новини.LIVE повідомляли про бойове застосування української ШІ-турелі для перехоплення ворожих БпЛА. Систему почали використовувати більш ніж у десяти підрозділах Сил оборони на різних напрямках фронту. Вона також може працювати проти безпілотників на оптоволокні, які складно уражати засобами радіоелектронної боротьби.

Напередодні, стало відомо і про розгортання автоматичних турелей у Києві. За словами Сергія Бескрестнова (Flash), вже поставили 12 установок для боротьби з реактивними ударними безпілотниками, які використовують кулемети під керуванням штучного інтелекту.