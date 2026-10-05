Роботизированные турели сбивают дроны РФ: Игнат рассказал подробности

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о применении украинских роботизированных систем против российских беспилотников. По его словам, часть таких установок уже размещается на мостах, где они должны помогать защищать важные объекты от атак с воздуха.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Игната в эфире телемарафона.

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Роботизированные турели работают на мостах

Игнат отметил, что роботизированные турели уже устанавливают на мостах. В то же время он призвал не публиковать фотографии зенитных установок "Гепард", размещенных на таких объектах.

По словам пресс-секретаря, после появления соответствующих фотографий российские войска могут атаковать мосты, определяя их в качестве целей.

Искусственный интеллект снижает влияние человеческого фактора

Игнат рассказал, что при использовании турелей применяются искусственный интеллект и машинное зрение. Это позволяет автоматизировать часть процессов, связанных с обнаружением и сопровождением воздушной цели.

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Представитель Воздушных сил также рассказал о своем отношении к возможностям такой технологии:

"Уже есть случаи сбития реактивных "Гераней-5", я скептически относился к тому, как это возможно, но применение инновационных технологий, ИИ, исключило человеческую ошибку, технические расчеты, использование машинного зрения", — сказал Игнат.

В то же время он подчеркнул, что такие системы пока имеют небольшой радиус действия. Основным средством поражения в турелях является пулемет.

Как Украина развивает ИИ-турели

Ранее Новини.LIVE сообщали о боевом применении украинской ИИ-турели для перехвата вражеских БПЛА. Систему начали использовать более чем в десяти подразделениях Сил обороны на различных направлениях фронта. Она также может работать против беспилотников на оптоволокне, которые сложно поражать средствами радиоэлектронной борьбы.

Накануне стало известно и о развертывании автоматических турелей в Киеве. По словам Сергея Бескрестнова (Flash), уже установлено 12 установок для борьбы с реактивными ударными беспилотниками, в которых используются пулеметы под управлением искусственного интеллекта.