Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Фото: Новини.LIVE

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телевидения сообщил, что Россия продолжает использовать ретрансляторы на территории Беларуси для поддержки беспилотников, которые запускает по Украине. Однако российские войска не перебрасывают в Беларусь дополнительные подразделения, а белорусская армия не усиливает свое присутствие вблизи украинской границы.

Об этом сообщает "Укрінформ", передает Новини.LIVE.

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Готовится ли Беларусь к действиям у границы с Украиной

По словам Андрея Демченко, в настоящее время пограничники не фиксируют военную активность вблизи украинско-белорусской границы.

"Угроза (со стороны Беларуси — ред.), конечно, остается, но сказать, что у нас есть какая-то предварительная информация или, собственно, мы фиксируем подготовку к таким действиям непосредственно рядом с нашей границей, этого, к счастью, нет. То есть враг — Россия — не перебрасывает дополнительные силы на территорию Беларуси, если говорить там о пехотных группах или, собственно, подразделениях. А сама Беларусь не подтягивает дополнительные свои силы непосредственно к нашей границе", — отметил пресс-секретарь ГПСУ.

Почему Лукашенко избегает прямого участия в войне

В то же время Минск продолжает поддерживать российские атаки другим способом — позволяет использовать свою территорию для работы ретрансляторов, обеспечивающих поддержку российских беспилотников.

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"Поэтому в основном сейчас Беларусь продолжает оказывать поддержку России с помощью тех же ретрансляторов, когда воздушные средства, которые запускает Россия по территории Украины, получают питание именно с территории Беларуси. Вероятно, Лукашенко понимает последствия, если он вступит своими подразделениями в войну против нашей страны, что его подразделения будут нести потери, и поэтому он пытается избежать таких шагов. Зато готов помогать другими способами России убивать украинцев", — отметил Демченко.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 11 октября в Беларуси начались два военных учения с участием пяти стран, в том числе России. К ним были привлечены более 1500 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также около 80 беспилотников.

Также Новини.LIVE писали, что на латвийско-белорусской границе военные задержали не менее 20 мигрантов, пытавшихся незаконно попасть в Латвию. Их сопровождающие оставались на белорусской стороне, были вооружены и угрожали латвийским военным. Через несколько часов люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и похитили камеры наблюдения.