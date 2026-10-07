Неизвестные в масках проникли в Латвию со стороны Беларуси

Латвийско-белорусская граница. Фото: facebook.com/Latvijasarmija

На латвийско-белорусской границе военные пресекли попытку как минимум 20 мигрантов незаконно проникнуть в Латвию. Их сопровождающие находились на белорусской стороне, были вооружены и угрожали латвийским военным. Через несколько часов люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и похитили камеры наблюдения.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии и министр внутренних дел страны Янис Домбрава, пишет Новини.LIVE.

Реклама

Латвийские военные задержали 20 мигрантов из Беларуси

На этой неделе военные на латвийско-белорусской границе пресекли попытку группы из не менее 20 нелегальных мигрантов незаконно пересечь государственную границу Латвии.

В Вооруженных силах Латвии отметили, что перемещение мигрантов из Беларуси в Латвию было организовано целенаправленно. Сопровождающие активно подгоняли группу в направлении Латвии и одновременно угрожали военным.

По оценке латвийских Вооруженных сил, эта провокация отличалась от многих предыдущих случаев особенно демонстративным и агрессивным поведением сопровождающих.

Читайте также:

Люди в масках проникли в Латвию

Через несколько часов после этого инцидента люди в масках проникли на территорию Латвии. Они повредили распределительный шкаф и похитили камеры наблюдения, после чего вернулись в Беларусь до прибытия пограничников. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава.

Министр также рассказал о поведении сопровождающих мигрантов во время попытки пересечения границы. По его словам, они находились на белорусской стороне, были вооружены, угрожали военным и подгоняли группу мигрантов в направлении Латвии.

"Вооруженные сопровождающие нелегальных иммигрантов угрожали нашим военным. Солдаты пресекли попытку 20 нелегальных иммигрантов незаконно пересечь нашу границу, однако, в отличие от многих предыдущих случаев, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной...

Беларусь должна осознать, что такие случаи могут привести к более серьезным последствиям для самой Беларуси", — отметил Домбрава.

В Вооруженных силах Латвии заявили, что нелегальная миграция используется в качестве инструмента давления на внешнюю границу Латвии, а также Европейского Союза и НАТО. По мнению латвийских военных, этот инцидент подтверждает, что преднамеренные провокации и гибридные угрозы на латвийско-белорусской границе будут продолжаться.

Скриншот заявления главы МВД Латвии/X

Новини.LIVE сообщали, что во время учений НАТО в Латвии случайная пулеметная очередь из бронемашины ранила четырех итальянских военных. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Итальянское Минобороны начало расследование, чтобы установить обстоятельства инцидента.

Новини.LIVE также писали, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что большинство стран НАТО пока не готовы отразить ракетную атаку России. По его словам, европейские системы ПВО, противодроновой и противоракетной обороны имеют серьезные проблемы. Ринкевичс также предупредил, что нынешние меры по подготовке к воздушной войне могут устареть уже к середине следующего года.