Невідомі в масках проникли до Латвії з боку Білорусі

Латвійсько-білоруський кордон. Фото: facebook.com/Latvijasarmija

На латвійсько-білоруському кордоні військові зупинили спробу щонайменше 20 мігрантів незаконно потрапити до Латвії. Їхні супровідники перебували на білоруському боці, були озброєні та погрожували латвійським військовим. Через кілька годин люди в масках проникли на територію Латвії, пошкодили розподільчу шафу та викрали камери спостереження.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії та міністр внутрішніх справ країни Яніс Домбрава, інформує Новини.LIVE.

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Латвійські військові зупинили 20 мігрантів з Білорусі

Цього тижня військові на латвійсько-білоруському кордоні припинили спробу групи щонайменше з 20 нелегальних мігрантів незаконно перетнути державний кордон Латвії.

У Збройних силах Латвії зазначили, що переміщення мігрантів із Білорусі до Латвії було організоване цілеспрямовано. Супровідники активно підганяли групу в напрямку Латвії та водночас погрожували військовим.

За оцінкою латвійських Збройних сил, ця провокація відрізнялася від багатьох попередніх випадків особливо демонстративною та агресивною поведінкою супровідників.

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Люди в масках проникли до Латвії

Через кілька годин після цього інциденту люди в масках проникли на територію Латвії. Вони пошкодили розподільчу шафу та викрали камери спостереження, після чого повернулися до Білорусі до прибуття прикордонників. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава.

Міністр також розповів про поведінку супровідників мігрантів під час спроби перетину кордону. За його словами, вони перебували на білоруському боці, були озброєні, погрожували військовим та підганяли групу мігрантів у напрямку Латвії.

"Озброєні супровідники нелегальних іммігрантів погрожували нашим військовим. Солдати зупинили спробу 20 нелегальних іммігрантів незаконно перетнути наш кордон, однак, на відміну від багатьох попередніх випадків, цього разу провокація була особливо демонстративною та агресивною...

Білорусь має усвідомити, що такі випадки можуть призвести до серйозніших наслідків для самої Білорусі", — зазначив Домбрава.

У Збройних силах Латвії заявили, що нелегальна міграція використовується як інструмент тиску на зовнішній кордон Латвії, а також Європейського Союзу та НАТО. На думку латвійських військових, цей інцидент підтверджує, що навмисні провокації та гібридні загрози на латвійсько-білоруському кордоні продовжуватимуться.

Скриншот заяви очільника МВС Латвії/X

Новини.LIVE інформували, що під час навчань НАТО в Латвії випадкова кулеметна черга з бронемашини поранила чотирьох італійських військових. Одного з них госпіталізували у важчому стані. Італійське Міноборони розпочало перевірку, щоб встановити обставини інциденту.

Новини.LIVE також писали, що Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що більшість країн НАТО наразі не готові відбити ракетну атаку Росії. За його словами, європейські системи ППО, протидронової та протиракетної оборони мають серйозні проблеми. Рінкевичс також попередив, що нинішні заходи підготовки до повітряної війни можуть застаріти вже до середини наступного року.