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Головна Новини дня У Латвії під час навчань НАТО сталася стрілянина: є поранені

У Латвії під час навчань НАТО сталася стрілянина: є поранені

Ua ru
26 вересня 2026 14:37
На полігоні НАТО в Латвії поранили чотирьох італійських військових
Військові навчання НАТО. Фото ілюстративне: GettyImages

У Латвії під час навчань НАТО з бойовою стрільбою стався інцидент за участю двох італійських бронемашин. Унаслідок випадкової кулеметної черги поранили чотирьох військовослужбовців 11-го полку італійської армії. Одного з них госпіталізували у важчому стані, однак його стан стабільний.

Про це повідомляє Sky Tg24, інформує Новини.LIVE.

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Що сталося під час навчань НАТО

Інцидент стався на полігоні в Адажі, де італійські військові брали участь у навчаннях у межах місії НАТО "Передові сухопутні сили".

За попередніми даними, з кулемета, встановленого на броньованій машині Dardo, випадково пролунала черга в напрямку іншої італійської бронемашини такого самого типу. Вона рухалася попереду, а її люк був відкритий, ймовірно, через висадку військовослужбовців.

Унаслідок стрілянини постраждали четверо військових.

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Стан поранених

Одного з військовослужбовців госпіталізували у важчому стані. Водночас його стан оцінюють як стабільний.

Ще троє поранених почуваються добре та вже зв'язалися зі своїми родинами. В італійському Міноборони заявили, що життю жодного з військових наразі нічого не загрожує.

Постраждалих евакуювали до медичного закладу в Ризі. Там вони проходять обстеження та отримують необхідну медичну допомогу.

Італія розслідує обставини інциденту

Міністерство оборони Італії повідомило про початок перевірки, яка має встановити причини стрілянини та відновити повну картину події.

Родичів усіх військовослужбовців уже поінформували про їхній стан. Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто отримує регулярні доповіді щодо здоров’я поранених і перебігу розслідування.

У Міноборони висловили підтримку військовим та їхнім родинам і побажали постраждалим якнайшвидшого одужання.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що НАТО вперше оприлюднило базові вимоги до стійкості країн Альянсу на випадок криз, конфліктів і масштабних атак. Серед них — готовність до евакуації населення, перебоїв із постачанням води та енергії, масових жертв, кібератак і одночасного переміщення цивільних та військових. 

Також Новини.LIVE писав, що НАТО привітало нову угоду про безпеку між Гренландією, Данією та США. Представник Альянсу заявив, що домовленості мають сприяти зміцненню безпеки, стабільності та співпраці в Арктиці й Північній Атлантиці.

НАТО військові навчання Латвія військові поранення
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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