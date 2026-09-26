На полигоне НАТО в Латвии ранили четырёх итальянских военнослужащих

Военные учения НАТО. Иллюстративное фото: GettyImages

В Латвии во время учений НАТО с боевой стрельбой произошел инцидент с участием двух итальянских бронемашин. В результате случайной пулеметной очереди были ранены четверо военнослужащих 11-го полка итальянской армии. Один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако его состояние стабильное.

Об этом сообщает Sky Tg24, передает Новини.LIVE.

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Что произошло во время учений НАТО

Инцидент произошел на полигоне в Адаже, где итальянские военные участвовали в учениях в рамках миссии НАТО "Передовые сухопутные силы".

По предварительным данным, из пулемета, установленного на бронированной машине Dardo, случайно прозвучала очередь в направлении другой итальянской бронемашины того же типа. Она двигалась впереди, а её люк был открыт, вероятно, из-за высадки военнослужащих.

В результате стрельбы пострадали четверо военных.

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Состояние раненых

Один из военнослужащих был госпитализирован в более тяжелом состоянии. В то же время его состояние оценивается как стабильное.

Еще трое раненых чувствуют себя хорошо и уже связались со своими семьями. В итальянском Минобороны заявили, что жизни ни одного из военных пока ничего не угрожает.

Пострадавших эвакуировали в медицинское учреждение в Риге. Там они проходят обследование и получают необходимую медицинскую помощь.

Италия расследует обстоятельства инцидента

Министерство обороны Италии сообщило о начале расследования, которое должно установить причины стрельбы и восстановить полную картину происшествия.

Родственники всех военнослужащих уже проинформированы об их состоянии. Министр обороны Италии Гвидо Кросетто получает регулярные доклады о здоровье раненых и ходе расследования.

В Минобороны выразили поддержку военным и их семьям и пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что НАТО впервые обнародовало базовые требования к устойчивости стран Альянса на случай кризисов, конфликтов и масштабных атак. Среди них — готовность к эвакуации населения, перебоям с поставками воды и энергии, массовым жертвам, кибератакам и одновременному перемещению гражданских лиц и военных.

Также Новини.LIVE писал, что НАТО приветствовало новое соглашение о безопасности между Гренландией, Данией и США. Представитель Альянса заявил, что договоренности должны способствовать укреплению безопасности, стабильности и сотрудничества в Арктике и Северной Атлантике.