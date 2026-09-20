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Главная Новости дня В НАТО приветствуют сделку США по Гренландии

В НАТО приветствуют сделку США по Гренландии

Ua ru
20 сентября 2026 02:20
НАТО одобрило соглашение США по Гренландии
Гренландия. Фото: Reuters

Североатлантический Альянс НАТО приветствует новую сделку о безопасности, о которой договорились Гренландия, Дания и Соединенные Штаты. Ранее заключении соглашения заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на TV2.

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Что сказали в НАТО про сделку по безопасности Гренландии

Представитель НАТО заявил, что сделка будет способствовать укреплению, а также стабильности в регионе.

"Арктика и Северная Атлантика имеют решающее значение для нашей коллективной безопасности. Это соглашение будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и сотрудничества в этом чрезвычайно важном регионе", — цитирует TV2 слова представителя Альянса.

Он также добавил, НАТО продолжит вносить свой вклад в укрепление безопасности в Арктике.

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Как сообщали Новини.LIVE, в правительстве Дании заявили, что страна вместе с Гренландией и США могут на следующей неделе подписать сделку об укреплении безопасности в Арктике и Североатлантическом регионе. При этом президент США Дональд Трамп сказал о договоренности, которая предоставит Вашингтону широкие и бессрочные возможности в вопросе безопасности Гренландии.

Также мы писали, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал недавно, что большинство стран НАТО на данный момент не смогут отразить ракетную атаку России, если такая случится.

США НАТО Дания Гренландия Арктика
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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