НАТО одобрило соглашение США по Гренландии

Гренландия. Фото: Reuters

Североатлантический Альянс НАТО приветствует новую сделку о безопасности, о которой договорились Гренландия, Дания и Соединенные Штаты. Ранее заключении соглашения заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на TV2.

Реклама

Что сказали в НАТО про сделку по безопасности Гренландии

Представитель НАТО заявил, что сделка будет способствовать укреплению, а также стабильности в регионе.

"Арктика и Северная Атлантика имеют решающее значение для нашей коллективной безопасности. Это соглашение будет способствовать укреплению безопасности, стабильности и сотрудничества в этом чрезвычайно важном регионе", — цитирует TV2 слова представителя Альянса.

Он также добавил, НАТО продолжит вносить свой вклад в укрепление безопасности в Арктике.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в правительстве Дании заявили, что страна вместе с Гренландией и США могут на следующей неделе подписать сделку об укреплении безопасности в Арктике и Североатлантическом регионе. При этом президент США Дональд Трамп сказал о договоренности, которая предоставит Вашингтону широкие и бессрочные возможности в вопросе безопасности Гренландии.

Также мы писали, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал недавно, что большинство стран НАТО на данный момент не смогут отразить ракетную атаку России, если такая случится.