НАТО схвалило угоду США щодо Гренландії

Гренландія. Фото: Reuters

Північноатлантичний альянс НАТО вітає нову угоду про безпеку, про яку домовилися Гренландія, Данія та Сполучені Штати. Раніше про укладення угоди заявив президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на TV2.

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Що сказали в НАТО про угоду щодо безпеки Гренландії

Представник НАТО заявив, що угода сприятиме зміцненню, а також стабільності в регіоні.

"Арктика та Північна Атлантика мають вирішальне значення для нашої колективної безпеки. Ця угода сприятиме зміцненню безпеки, стабільності та співпраці в цьому надзвичайно важливому регіоні", — цитує TV2 слова представника Альянсу.

Він також додав, що НАТО продовжуватиме робити свій внесок у зміцнення безпеки в Арктиці.

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Як повідомляли Новини.LIVE, в уряді Данії заявили, що країна разом із Гренландією та США може наступного тижня підписати угоду про зміцнення безпеки в Арктиці та Північноатлантичному регіоні. При цьому президент США Дональд Трамп заявив про домовленість, яка надасть Вашингтону широкі та безстрокові можливості в питанні безпеки Гренландії.

Також ми писали, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс нещодавно заявив, що більшість країн НАТО на даний момент не зможуть відбити ракетний удар Росії, якщо такий відбудеться.