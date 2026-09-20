НАТО схвалило угоду США щодо Гренландії

У НАТО вітають угоду США щодо Гренландії
Північноатлантичний альянс НАТО вітає нову угоду про безпеку, про яку домовилися Гренландія, Данія та Сполучені Штати. Раніше про укладення угоди заявив президент США Дональд Трамп.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на TV2.
Що сказали в НАТО про угоду щодо безпеки Гренландії
Представник НАТО заявив, що угода сприятиме зміцненню, а також стабільності в регіоні.
"Арктика та Північна Атлантика мають вирішальне значення для нашої колективної безпеки. Ця угода сприятиме зміцненню безпеки, стабільності та співпраці в цьому надзвичайно важливому регіоні", — цитує TV2 слова представника Альянсу.
Він також додав, що НАТО продовжуватиме робити свій внесок у зміцнення безпеки в Арктиці.
Як повідомляли Новини.LIVE, в уряді Данії заявили, що країна разом із Гренландією та США може наступного тижня підписати угоду про зміцнення безпеки в Арктиці та Північноатлантичному регіоні. При цьому президент США Дональд Трамп заявив про домовленість, яка надасть Вашингтону широкі та безстрокові можливості в питанні безпеки Гренландії.
Також ми писали, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс нещодавно заявив, що більшість країн НАТО на даний момент не зможуть відбити ракетний удар Росії, якщо такий відбудеться.