США розширять військову присутність у Гренландії - історична угода

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Стало відомо, що Гренландія, Данія та США наступного тижня можуть підписати угоду про посилення безпеки в Арктиці та Північноатлантичному регіоні. Водночас президент США Дональд Трамп заявив про домовленість, яка, за його словами, надасть Вашингтону широкі та безстрокові можливості для забезпечення безпеки Гренландії та Сполучених Штатів.

Про це повідомляється на сайті уряду Данії та у дописі Трампа в соціальній мережі Truth Social, передає Новини.LIVE.

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Гренландія, Данія та США готують угоду

Очікується, що три уряди підпишуть угоду під час Генеральної Асамблеї ООН. Після підписання документ набуде чинності з урахуванням необхідних національних парламентських процедур. Очільник Naalakkersuisut Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що майбутня угода має забезпечити та зміцнити безпеку Гренландії, Королівства Данія, США та Західного альянсу.

Документ також визнає інтереси Гренландії та її місце в міжнародній співпраці.

"Обнадійливо, що ми збираємося укласти угоду, яка забезпечить і зміцнить безпеку Гренландії, Королівства Данія, Сполучених Штатів та Західного альянсу", — заявив Нільсен.

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Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала майбутню домовленість важливою для Гренландії, Королівства Данія та Сполучених Штатів. Вона зазначила, що угода має зміцнити спільну безпеку в Арктиці та Північноатлантичному регіоні.

"Я рада, що ми збираємося укласти чудову угоду для Гренландії, Королівства Данія та Сполучених Штатів. Угоду, яка зміцнює нашу спільну безпеку в Арктиці та Північноатлантичному регіоні, а отже, є чудовою також для НАТО та Європи. І угоду, яка водночас визнає суверенітет і територіальну цілісність Королівства та право гренландського народу на самовизначення", — зазначила Фредеріксен.

Трамп заявив про домовленість щодо Гренландії

Дональд Трамп заявив, що домовленості з Данією та Гренландією було досягнуто після переговорів із їхніми представниками. Повідомляється, що Вашингтон отримає можливість здійснювати в Гренландії необхідні заходи для забезпечення безпеки острова та національної безпеки Сполучених Штатів.

"За моєю вказівкою ми працювали з представниками Данії та Гренландії, щоб гарантувати, що США назавжди матимуть повну можливість робити все необхідне в Гренландії для забезпечення безпеки Гренландії та Сполучених Штатів Америки", — заявив Трамп.

Американський президент також стверджує, що жодна держава, яку США вважатимуть противником, не зможе створити на острові військову базу, розмістити там свої сили або здійснювати інвестиції без письмової згоди Вашингтона. Він повідомляє, що після досягнення домовленості Сполучені Штати розпочнуть розширення своєї військової присутності в Гренландії.

"Це мрія, що здійснилася для Сполучених Штатів Америки, дуже важлива, історична та особлива", — написав президент США.

Дональд Трамп тривалий час наголошував на стратегічній важливості Гренландії для Сполучених Штатів. Серед іншого, він пов'язував значення острова з його розташуванням в Арктиці та планами Вашингтона щодо розвитку системи протиракетної оборони.

Допис Дональда Трампа. Скріншот: Truth Social

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